Kokenut alakerran isäntä jatkaa MuSassa: ”Hän on esikuva monelle pienelle futarille”

Musan Salaman luottopelaajana jo useamman vuoden ajan ollut toppari Jussi Välilä jatkaa seurassa myös ensi kesänä.

Ensimmäisen kerran 31-vuotias Välilä pelasi MuSassa Kakkosta jo vuonna 2011. Vuosina 2014–2016 hän edusti kolmen kauden ajan FC Jazzia, jonka jälkeen Välilä palasi takaisin MuSaan kesäksi 2017.

Sen jälkeen hän on ollut Salaman puolustuksen tukipilarina ja alakerran isäntänä jokaisella pelaamallaan kaudella. Viime kesänä hän pelasi Ykkösessä 23 ottelussa. Välilä oli MuSan kapteeni vuosina 2019 ja 2020.

"Jussin jatkaminen on hienoa kaikin puolin, niin musalaisten kuin porifutiksenkin kannalta. Jussi on kantanut vastuuta jo pitkän aikaa ja kokonaisvaltaisella esimerkillään hän on esikuva monelle pienelle futarille. Tarina jatkuu ja eiköhän Jussi nouse jossain erikoistilanteessa taas ratkaisijaksi”, päävalmentaja Ville Ulanen kiteytti seuran kotisivuilla.