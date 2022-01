Voimasuhteita selviteltiin viimeksi Tour de Skillä. Päävalmentaja Teemu Pasanen luottaa suomalaisten nousukuntoon, mutta myös Norjan ja Venäjän isot tähdet väläyttivät viimeistelyleirillä lujaa virettä.

Helsinki/Seiser Alm

Seiser Almissa Italian Dolomiiteilla järjestetty viimeistelyleiri Pekingin olympialaisiin vahvisti maastohiihtomaajoukkueen päävalmentajan Teemu Pasasen käsitystä. Olympiajoukkueen runko matkustaa talvikisoihin vauhdikkaassa vireessä.

”Leiri sujui hyvin kaikin puolin todella hyvissä olosuhteissa. Kunto on nousussa”, Pasanen arvioi ryhmän yleisilmettä.

Tarkkaa tilannetta on tosin vaikea tietää, kun maailman parhaat mittasivat vauhtinsa kisoissa viimeksi vuodenvaihteessa Tour de Skillä.

”Olympialaisissa on mielenkiintoista nähdä, mitä viime kuukauden aikana on tapahtunut. On pieni arvoitus, ovatko suhdanteet muuttuneet”, Pasanen jatkaa.

Norjan joukkue ja Aleksandr Bolshunovin ryhmä venäläisistä harjoitteli suomalaisten kanssa samassa paikassa.

”Kyllä vireen vähän näkee siitä, miltä hiihto näyttää, jos sattuu paikalle jonkun tehoharjoituksessa. Virettä pystyy arvioimaan harjoittelusta, mutta vasta kisassa kunnon näkee täydellisesti”, Pasanen toteaa.

Sen päävalmentaja vahvistaa, että myös Venäjän ja Norjan suurimmat tähdet ovat ahneessa vahdissa.

”Bolshunovilla oli leirillä ihan ok menoa. Therese Johaug hiihti tehoja samassa paikassa kuin me. Ihan entiseltä Thereseltä näytti”, joten aika kova hän on varmaan myös Pekingissä.

Monta mahdollisuutta mitaliin

Olympiatunnelmiaan päävalmentaja kuvaa ”luottavaisiksi”.

”On tullut podiumia useampaan kertaan ja useammalle hiihtäjälle. Siinä mielessä näyttää hyvältä”, Pasanen arvioi.

”Urheilijoilla on varmasti mitalitavoitteita kaikissa viesteissä ja myös henkilökohtaisilla matkoilla. Meillä on mahdollisuuksia miehissä ja naisissa.

Pasanen määrittää tavoitteet mieluiten kamppailuksi mitalisteista.

”Näyttää, että pystymme taistelemaan niistä, mutta yksikään mitali ei ole itsestäänselvyys. Kilpailu on kovaa. Ei tarvitse paljon epäonnistua”, ettei mitalia tule.

Naisten ydinryhmä Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen, Johanna Matintalo ja Anne Kyllönen todisti kuntonsa Tour de Skillä. Mieshiihtäjistä Iivo Niskanen on ollut jykevässä vireessä, mutta parisprintin MM-mitalisteilla Ristomatti Hakolalla ja Joni Mäellä oli pitkään terveyshuolia.

”Naisilla on ollut miehiä tasapainoisempi kausi. Siellä näyttää todella hyvältä”, Pasanen vahvistaa.

”Miesten puolella on ollut epäonnea ja rikkonainen kausi. Iivo on ollut koko ajan hyvässä vireessä”, mutta osa ei ole päässyt oikein kisaamaan.

Kehossa on muistijälki alpeilta

Kuntoa yhä kireämmälle pukkaavat harjoitukset on nyt hiihdelty. Hiihtäjät sopeuttivat 17.–25. tammikuuta Euroopan korkeimmalla alppiniityllä Seiser Almissa kehoaan Kiinan Zhangjiakoun kilpailuolosuhteisiin. Olympiamitalit ratkotaan 1 639–1 721 metrissä.

Urheilijat ovat kolunneet korkean paikan leirejä kesäkuusta, ja leiritys on jättänyt urheilijoiden elimistöön muistijäljen.

”Sopeutuminen on sitä helpompaa, mitä useampia altistuksia keho on kokenut”, Pasanen selittää.

Sprinttimatkoille keskittyvistä suomalaishiihtäjistä vain Katri Lylynperä osallistui viimeistelyleirille.

Ratkaisu oli sprinttereiltä odotettu, sillä Pekingin kisojen hiihtolajit alkavat 5.–6. helmikuuta yhdistelmäkilpailuin. Sprintterit pääsevät vauhtiin vasta 8. helmikuuta, joten heille jää paikan päällä 12 päivää aikaa sopeutua vuoristo-oloihin.