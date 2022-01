Helsinki Volleyn ja LP-Vampulan välinen ottelu alkaa keskiviikkona kello 19.

LP-Vampula lähtee keskiviikon vierasotteluun vahvana ennakkosuosikkina, sillä Helsinki Volley on tällä kaudella onnistunut nappaamaan vain kolme sarjapistettä.

Huittislaisjoukkue on tällä hetkellä sarjassa yhdeksäntenä.

Pisteentekijätilastossa LP-Vampulasta parhaana on Cassidy Baird, joka on takonut 4,14 pistettä per erä. Hänen sijoituksensa tilastossa on seitsemäs.