Suomi johti EM-otteluaan 2-1, mutta taipui lopulta selvään tappioon.

Groningen, Helsinki

Suomen futsalmiehet tarjosivat pitkään melko tasaväkisen vastuksen kivikovalle Kazakstanille, mutta lopulta maanantain tuloksena oli tyly 2–6-tappio EM-kisoissa. Kazakstanin huipputasosta kertoo, että se sijoittui viime syksynä MM-kisoissa neljänneksi.

Kautta aikain ensimmäistä kertaa EM-lopputurnauksessa pelaava Suomi on kerännyt kahdesta alkulohkon ottelustaan yhden pisteen. Joukkue aloitti urakkansa tasapelillä Italiaa vastaan. Suomi päättää alkulohkourakkansa perjantaina Amsterdamissa Sloveniaa vastaan.

Lohkon kärjessä on Kazakstan, joka on kerännyt neljä pistettä. Slovenialla on koossa kaksi ja Italialla kaksi pistettä. Suomen jatkomahdollisuudet ovat yhä elossa, sillä lohkon kaksi parasta maata etenee puolivälieriin.

”Kun tulimme EM-turnaukseen, tavoitteeni ja myös unelmani oli päästä lohkon päätöspeliin jatkomahdollisuuksien kanssa. Mahdollisuutemme ovat yhä elossa. Ei ole häpeä hävitä Kazakstanille 2–6, sillä kyseessä on yksi lajimme mahtimaista”, Suomen päävalmentaja Mico Martic sanoi Groningenin ottelun jälkeen etälehdistötilaisuudessa.

Kazakstan teki viisi maalia peräkkäin

Kazakstan tuli kamppailuun vahvasti, mutta Suomi sai pelaamisensa nopeasti uomiinsa ja prässäsi tehokkaasti. Avausosuma nähtiin ajassa 12.39, kun Henri Alamikkotervo prässäsi vahvasti ja Miika Hosio viimeisteli maalin edestä varmasti.

Kazakstan sai otteen pelistä ja päätti painostusjaksonsa tasoitukseen, kun Birzhan Orazov ohjasi pallon maalin edestä sisään. Toisella jaksolla Suomi siirtyi 2–1-johtoon, kun Juhana Jyrkiäinen pelasi pallon päätyrajalta Jani Korpelalle, joka laukoi pelivälineen suoraan syötöstä maaliin.

Brasilialaistaustaisten tähtien Kazakstan osoitti laatunsa, viimeisteli viisi maalia peräkkäin ja nappasi ansaitun voiton. Orazov ja Arnold Knaub tekivät Kazakstanille ottelussa kaksi maalia mieheen.

"Kazakstanin joukkueessa on paljon laatupelaajia, eivät pelkästään brasilialaistaustaiset. Ison osan pelistä olimme erittäin kilpailukykyisiä ja osoitimme parasta luonnettamme. Tämä oli meille hyvä koulu. Ensimmäinen puoliaika oli meiltä hyvä, ja olen tyytyväinen kahteen nättiin maaliimme”, Martic sanoi.