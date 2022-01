Kojonkosken irtisanomisneuvottelut kestivät kuukausia.

Mäkihyppyvalmentaja Mika Kojonkoski irtisanottiin Kiinan maajoukkueen päävalmentajan paikalta lokakuussa, ja nyt mies on valottanut viime kuukausien hiljaiseloaan Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa.

Kojonkoskella, 58, oli sopimus Kiinan joukkueen kanssa 30. huhtikuuta 2022 asti, mutta vuodesta 2018 lähtien jatkunut yhteistyö päättyi puoli vuotta etuajassa ja ennen Pekingin olympialaisia.

Kojonkoski ei ole puinut julkisuudessa tapahtumia, ja syykin on selvä.

”Se on ollut tietoista, sillä pöydän putsaaminen kiinalaisten suuntaan on ollut työlästä. Neuvottelut irtisanomissopimuksesta venyivät noin vuodenvaihteeseen. Sopimus on sellainen, että kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan niin sanotusti rauhassa”, Kojonkoski kommentoi Ilta-Sanomille.

”On mielenkiintoinen kysymys, miten yleisellä tasolla voin ajastani Kiinassa jatkossa puhua. Varmaan raja kulkee siinä, etten saata ketään henkilöä huonoon valoon.”

Kojonkosken lisäksi Kiinan mäkihypyn valmennuksesta ja huollosta saivat lähteä Janne Ylijärvi ja Janne Happonen.

Kojonkoski kertoi lokakuussa Ylelle, että hän on pyytänyt irtisanomisensa kirjallisena, mutta näin ei ole tapahtunut. Sopimus purettiin puhelinsoitolla.

Kojonkosken mukaan Kiinan urheilujohdon mielestä hänen valmennustyylinsä ei ollut riittävän vaativaa.

Tyhjästä liikkeelle lähteneen työn tuloksena Kiinalla on Pekingin olympialaisten mäkihypyssä yksi mies ja kaksi naista.

Kojonkoski on urallaan valmentanut myös Suomen, Itävallan ja Norjan mäkihyppymaajoukkueita. Hän toimii Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) mäkihyppykomitean puheenjohtajana.