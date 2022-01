Jussi Lemio vaihtaa FC Jazzista naapurin leiriin.

Jussi Lemion pitkä rupeama FC Jazzissa on ainakin tällä erää ohi.

Pori

Porilaisseurojen FC Jazzin ja Musan Salaman välillä nähdään viime vuosille harvinainen pelaajasiirto.

FC Jazzin alakerrasta tuttu Jussi Lemio siirtyy paikallisvastustajan riveihin. Lemio ja MuSa ovat tehneet vuoden sopimuksen.

Lemio tuli MuSan testiin joulukuussa. Testiaikaa jatkettiin tammikuulle, jonka aikana hän vakuutti MuSan päävalmentajan Ville Ulasen.

”Testijakson aikana Jussi on esittänyt tasaisia otteita, joita alakerran pelaajalta voidaankin odottaa.

”Olen nähnyt Jussilta vuosien varrella monta ottelua, mutta ihmisenä en tuntenut lainkaan häntä. Jussi on iloinen persoona kopissa. Olemme tyytyväisiä, että Jussi hyvänikäisenä porilaisena pelaajana pelaa ensi kesänä meillä. Koen että hänellä on vielä paljon opittavaa, ja uskon että meillä on hänelle annettavaa”, Ulanen sanoi MuSan nettisivuilla.

Maaliskuussa 23 vuotta täyttävä Lemio aloitti jalkapallon Pihlavan Työväen Urheilijoissa. FC Jazzissa hän pelasi kuitenkin 7-vuotiaasta alkaen. Edustusjoukkueeseen hän nousi vuonna 2017.