Urheilutoimittajien liitto valitsi Tomas Käyhkön toisen kerran peräkkäin Suomen parhaaksi keilaajaksi. MM-hopeaa saavuttanut Käyhkö suuntaa maaliskuussa Yhdysvaltoihin pelaamaan ammattilaissarjan turnauksiin.

Mikkeli

Heti alkuun on todettava, että Suomen paras keilaaja Tomas Käyhkö ei ole nähnyt Ethan ja Joel Coenin ohjaamaa The Big Lebowski -elokuvaa. Ei, vaikka siinä keilataan paljon.

Keskustelu keilapalloa nuolevasta machokeilaajasta Jesus Quintanasta (John Turturro) tyssää siten välittömästi.

”Jotain pätkiä olen nähnyt siitä”, Käyhkö sanoo tyynesti.

Käyhkö, 24, onkin kuin Quintanan vastakohta. Hän listaa parhaimmiksi ominaisuuksikseen rauhallisuuden ja keskittymiskyvyn. Joitain pakollisia kuvioita hänellä kuitenkin on ennen heittoa.

”Ennen jokaista heittoa pyrin tekemään kaikki asiat samalla lailla. Jos jokin ei tunnu oikealta, lasken pallon alas ja aloitan uudestaan.”

Onko joitain kummallisiakin kuvioita?

”Ei nyt sillä lailla. Vähän puhaltelen käsiin ja pyyhin kengänpohjaa.”

Myös vaatimattomuus on osa Käyhköä. Tähän tapaan:

”Olen vähän niin kuin ammatikseni nyt keilannut.”

Käyhkö aloitti keilaamisen 10-vuotiaana Joensuussa, kun muutama koulukaveri oli ensin käynyt keilaamassa.

”Kaverit lopettivat vähän ajan päästä, mutta minä jatkoin.”

Joensuusta tie vei Mikkeliin, jossa hän aloitti sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot ammattikorkeakoulussa.

”Opiskelin 1,5 vuotta. Se ei ihan maistunut. Halusin kovasti keilata, eikä molempiin pysty samaan aikaan ihan täysillä panostamaan. Keskeytin opinnot, ja sitten hallit menivätkin melkein saman tien kiinni”, Käyhkö kertoo ja viittaa koronapandemian alkamiseen vuoden 2020 keväällä.

Kun hallit menivät kiinni, hän aloitti työt SOL-logistiikkakeskuksessa Mikkelissä postin lajittelijana. Hän on niissä hommissa edelleen, tavallaan.

”Olen saanut aika vapaat työajat. Periaatteessa tällä hetkellä vain keilaan, mutta välillä olen sielläkin.”

Vaikka Käyhkö on kotoisin Joensuusta ja asuu Mikkelissä, seuratasolla hän edustaa Varkauden Mainareita.

”Edustan Varkauden Mainareita ihan vain sen takia, että pääsen pelaamaan SM-liigaa. Keilauksessa tällainen järjestely on ihan tyypillistä.”

Oletko käynyt Varkaudessa?

”Kyllähän mä siellä kisoja käyn heittämässä, mutta mitään muuta yhteyttä ei ole.”

Tomas Käyhkö harjoittelee pääasiassa Keilakukko-hallissa Mikkelissä.

Käyhkö harjoittelee pääosin Mikkelin Keilakukko-hallissa ilman valmentajaa, mutta maajoukkueen valmentajat ovat harjoittelussa mukana. Käyhkö keilaa kuutena päivänä viikossa 1,5–2,5 tuntia päivässä ja tekee myös muita harjoitteita muun muassa kuntosalilla.

Tosin harjoittelulle ei aina jää paljon aikaa.

”Meillä on tosi paljon kilpailuja. Esimerkiksi viime kaudella tuli heitettyä 1 800 kilpailusarjaa. Melkein jokaisessa Suomen hallissa pyörii koko ajan kisoja.”

Tiiviiseen kilpailemiseen on myös selkeä syynsä.

”Niistä saa rahapalkintoja, joilla myös elätän itseäni.”

Käyt ympäri Suomea putsaamassa pöydän?

”Niin, onhan Suomessa paljon hyviä keilaajia, ja tasoitustaulukoiden avulla huonoimmatkin saattavat hyvänä päivänä pärjätä.”

Käyhkön isoin rahapalkinto on tähän mennessä 7 000 euroa.

Käyhkön suurin kilpailullinen menestys tuli viime marraskuussa Dubaissa, kun hän otti MM-hopeaa. Etenkin välierässä Käyhkön paineensietokyky oli koetuksella.

”Siinä oli inhottava alku, kun aloitimme viiden minuutin harjoittelun. Ulkoradoilla oli nihkeämmät vauhtiradat. Kengästä lähti heti kantapää irti, ja lensin selälleni. Nopeasti piti laittaa uutta pohjaa kenkään, ja samalla täytyi ehtiä valitsemaan kummalla radalla heittää.”

Vasemman jalan kantapala on nyt tukevasti kiinni, mutta MM-kisoissa tuli ongelmia.

Käyhkö kuitenkin voitti välieränsä ja eteni finaaliin.

”Sain sen handlattua, mutta hoppu siinä tuli ja tunne, että kiireellä piti harjoitella.”

Suurempia kommelluksia ei juuri muuten ole ollut isommissa kilpailuissa, mutta pienemmissä on joitain sattunut.

”Olen joskus kompastunut omiin jalkoihini, ja jalka on mennyt yli heittorajan. Se on silloin nolla pistettä.”

Käyhkö korostaakin, että juuri paineensietokyky ja keskittyminen ovat suuressa osassa menestymisessä. Omassa pelaamisessaan hän nostaa kehityskohteeksi heittotekniikan.

”Tekniikka on hiukan vaillinainen. Pitää olla muita vahvuuksia – kuten miten pelaa ratoja ja uskaltaa tehdä ajoissa muutoksia.”

Tässä kohtaa Käyhkön rauhallisuus muuttuu innokkuudeksi. Hän alkaa luennoida öljystä, jota käytetään ratojen puupinnan suojaamiseen.

”Radat on öljytty eri tavalla. Öljy kulkeutuu radalla, ja öljyn muutoksiin pitää osata reagoida”, Käyhkö aloittaa.

Käytkö siis hipelöimässä ratoja ennen otteluita?

”En, verkossa on radan öljyprofiili. Öljyä voidaan levittää 33 jalasta [noin 10 metriä] 50 jalkaan [noin 15 metriä]. Radan keskellä on yleensä öljyä enemmän kuin reunoissa. Mitä enemmän rasvaa on keskellä ja mitä vähemmän reunassa, sitä helpompi rata on. Kun heittää kierteellä, kuivaa reunaa voi käyttää hyväksi.”

Eikä siinä vielä kaikki.

”Kun palloja alkaa mennä radan keskiosasta, se kuluttaa öljyä ja luo kuivia kohtia radalle. Öljy myös kulkeutuu pallon mukana radan loppuosaan, mihin öljyä ei ole levitetty”, Käyhkö kertoo.

”Pallon liikettä pitää osata lukea ja sen mukaan tehdä muutoksia [heittoihin], jotta pallon saa hyvässä kulmassa keiloihin. Helpompihan se on, jos toisella on puolen metrin alue mihin heittää ja toisella kymmenen sentin.”

Käyhkö vielä lisää, että sekin vaikuttaa rataan, ketkä ovat käyneet heittämässä päivän aikana.

Eli pitää olla ymmärrystä öljystä.

”Ihan huippupelaajillakin se on jatkuvaa oppimista. Siinä menee useampi vuosi ennen kuin tätä alkaa ymmärtää”, Käyhkö toteaa.

Käyhkö arvioi, että hän itse menestyy hiukan paremmin radoilla, joissa öljyä on levitetty pidemmälle matkalle.

”Jossain halleissa olen menestynyt paremmin. Esimerkiksi Jyväskylän hallissa en ole hävinnyt kolmeen vuoteen kuin yhden kerran, ja sekin tuli vasenkätiselle pelaajalle.”

Vasenkätisellä pallo yleensä kiertää radan vasemmasta reunasta, eli hän käyttää heittoihinsa eri aluetta radasta kuin oikeakätinen.

Kaiken kaikkiaan Käyhköä kiehtoo keilailussa se, että aina oppii uutta eikä ikinä voi olla täydellinen.

”Radat muuttuvat, ja kisaaminen on vähän kuin ongelman ratkomista koko ajan.”

Tomas Käyhkö heittää keilapalloa kahdella kädellä.

Oma juttunsa on heittotapa. Käyhkö heittää keilapalloa kahdella kädellä. Se on yleistynyt tekniikka huippupelaajilla. Myös pallo on silloin erilainen: siinä on vain kaksi reikää sormille, kun perinteisessä keilapallossa on reikä myös peukalolle.

Käyhkö siirtyi kahden käden heittotekniikkaan jo 14-vuotiaana.

”Kahden käden heitto on fyysisempi kuin yhden käden. Voimaa pitää käyttää enemmän, ja kierrettä saa enemmän.”

Haittapuolena on se, että tarkkuus voi kärsiä ja myös rasitus on erilaista.

”Kahden käden heitto ottaa enemmän selkään.”

Keilapallossa on vain kaksi reikää. Perinteissä pallossa reikiä on kolme.

Uusi haaste Käyhköllä on edessä maaliskuussa, kun hän lähtee yhdessä Santtu Tahvanaisen ja Jarno Lahden kanssa Yhdysvaltoihin. Kolmikko osallistuu runsaan kuukauden aikana viiteen ammattilaisliitto PBA:n turnaukseen, joissa suomalaisista Mika Koivuniemi ja Osku Palermaa ovat niittäneet aiemmin mainetta.

”Kun menen ihan uutena pelaajana, melkein kaikkiin kisoihin pitää karsia”, Käyhkö toteaa.

Uutta on myös se, että yhdysvaltalaiset ammattilaiset pelaavat eri tyylillä kuin esimerkiksi eurooppalaiset pelaajat. Taas tullaan öljyn merkitykseen.

”Pelaajilla on siellä enemmän tehoja ja kierrettä pallossa, joten radat muuttuvat eri lailla.”

Käyhkön mukaan nyt on tarkoitus ensisijaisesti hakea kokemusta ja tuntumaa siitä, voisiko PBA-kiertueen turnauksissa menestyä. Käyhkön tavoite on selkeä.

”Toivottavasti olen mahdollisimman nopeasti ammattilaiskeilaaja Yhdysvalloissa.”

Keilailu on esimerkiksi tv-urheilussa jäänyt sivuosaan, kun monet uudet lajit ovat ajaneet edelle. Käyhkö korostaa, että laji on mennyt urheilullisempaan suuntaan, mistä yhtenä todisteena on pelaajien keski-iän aleneminen.

Käyhkö kaipaakin lajille enemmän arvostusta.

”Vaikka sain MM-mitalin, sen tiesi, että ei ole saumaa pärjätä Vuoden urheilija -äänestyksessä”, sanoo Käyhkö, jonka sijoitus oli 27:s. Hän sai yhden ykkössijaäänen. ”Olympiastatus voisi nostaa arvostusta.”

Keilailu oli ehdolla sekä Tokion että Pariisin vuoden 2024 olympialaisiin, mutta valinta osui muihin lajeihin.

”Ehkä sitten seuraavalla kerralla.”

Oma asiansa on keilailun harrastaminen, johon hohtokeilailu on tuonut lisää kansaa vähintäänkin kokeilemaan lajia. Käyhkö ei hirveästi innostu hohtokeilauksesta.

”Onhan se vähän ikävä juttu, että keilaamisesta monille tulee ensimmäisenä mieleen hohtokeilaaminen ja kaljanjuonti sekä möhömahainen mies.”