Australian avointen yleisö antoi venäläistähden herjat anteeksi kolmannen kierroksen ottelussa.

Melbourne

Australian avointen voittajasuosikki Daniil Medvedev sai lauantaina Melbournen yleisön puolelleen. Novak Djokovicin kotiinlähdön jälkeen turnauksessa korkeimmalle sijoitettu venäläispelaaja nujersi kolmannen kierroksen ottelussa Hollannin Botic van de Zandschulpin 6–4, 6–4, 6–2.

Edellisessä ottelussa Australian Nick Kyrgiosia vastaan Medvedev joutui kuuntelemaan buuauksia. Hän arvioi pelin jälkeen joidenkin katsojien ”älykkyysosamäärän matalaksi”.

Medvedev, 25, viihtyi ottelussa van de Zandschulpia vastaan paremmin. Samalla hän sai myös yleisön puolelleen ja ilmeisen anteeksiannon edellispelin jälkeisille puheilleen. Ottelu kesti alle kaksi tuntia.

”On todettava, että täällä on helpompi pelata jotain hollantilaista kuin australialaista vastaan”, Medvedev kommentoi yleisöä.

Medvedevillä on ollut urallaan kitkaa myös Yhdysvaltain avointen yleisön kanssa New Yorkissa.

”Kaikissa ihmissuhteissa on nousuja ja laskuja. Mielestäni on hyvä näyttää tunteita. Se viihdyttää ja on aitoa”, Medvedev jatkoi.

Tsitsipasin syöttö paukkuu

Kreikan neljänneksi sijoitettu Stefanos Tsitsipas eteni 16 parhaan joukkoon kellistämällä Ranskan Benoit Pairen 6–3, 7–5, 6–7 (2–7), 6–4. Tsitsipas eli syötöllään. Hän paukutteli pelissä 21 läpisyöttöä.

Medvedev ja Tsitsipas pyrkivät tenniksen ”kolmen suuren” eli Roger Federerin, Rafael Nadalin ja Djokovicin pitkään hallitsemalle ykköspaikalle. Australiassa he ovat kuitenkin toistensa tiellä, sillä kaavio saattaa heidät vastakkain välierissä.

Emil Ruusuvuoren kanssa ankaraan kamppailuun joutunut Kanadan Felix Auger-Aliassime otti jatkopaikan löylyttämällä Britannian Dan Evansin 6–4, 6–1, 6–1.

”Olo alkaa olla kotoisampi, kun olen saanut enemmän kokemusta grand slam -turnauksista”, Auger-Aliassime selitti mahtivirettään.

Naisten suosikeista Arina Sabalenka, Simona Halep ja Iga Swiatek jyräsivät lauantaina yllätyksittä jatkoon.