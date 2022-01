LuKi on kuuden pelin jälkeen ilman pisteitä.

Lapinlahden Luistin ja Luvian Kiekko taistelivat 2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana usein Suomen mestaruudesta.

Tällä hetkellä vanhat kiistakumppanit odottavat taas parempia aikoja SM-karsintasarjassa. Lauantaina joukkueet kohtasivat Lapinlahdella. Pelistä ei tullut taistelua.

Kotijoukkue murskasi LuKin 16–3. Lajilegenda, viidesti maailmanmestaruuden voittanut kaikkien aikojen parhaaksi ringettepelaajaksi mainostettu Anne Pohjola teki ottelussa tehot 3+10=13.

Hänen tutkaparinaan Anni Savolainen, 8+3=11.

LuKin maalit tekivät Katariina Niemi ja Krista Järvelin.

Lapinlahti on karsintasarjan ykkösenä. Kaikki kuusi peliään hävinnyt LuKi on viimeisenä.

Pohjola, 36, on karsintasarjan pistepörssin ylivoimainen ykkönen. Hän on tehnyt kahdesassa pelissä tehot 42+26=68. Toisena oleva Savolainen on 29 pistettä jäljessä. LuKin tehokkain on Sanni Koivunen, 6+5=11.