Yhdeksäntenä olevan Kalle Rovanperän ajopäivä oli tuskainen.

Ranskalainen veteraanikuljettaja Sébastien Loeb on saanut autonsa hyvään vauhtiin.

Fordin ranskalaiskuljettaja Sébastien Loeb johtaa Monte Carlon MM-rallia perjantain jälkeen 9,9 sekunnin erolla Toyotan Sébastien Ogieriin. Toyotan Elfyn Evans on kolmantena, kun takana on kahdeksan erikoiskoetta. Evans on jäänyt kärjestä 22 sekuntia.

Toyotan suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä on yhdeksäntenä. Hänen eronsa yhdeksänkertaiseen MM-voittajaan Loebiin on jo 2.12,8 minuuttia. Loebin vauhdista kertoo, että hän vei perjantain kuudesta ek:sta neljä ensimmäistä nimiinsä. Loeb, 47, on kautta aikain vanhin MM-rallia johtava kuljettaja.

”Tämä oli ilman muuta hyvä päivä. Ensimmäiset erikoiskokeet menivät mainiosti, mutta sitten tuli pieni hybridiongelma”, Loeb luonnehti perjantain ajopäiväänsä MM-sarjan kotisivuilla.

Rovanperän tunnelmat olivat päinvastaiset.

”Tämä ei ole ollut hyvä päivä. Iltapäivällä saimme autoa koko ajan paremmaksi, ja pystyin luottamaan autoon hieman enemmän ja ajamaan paremmin”, Rovanperä sanoi.

Ranskalainen Adrien Fourmaux ajoi kolmannella erikoiskokeella rajusti ulos ja romutti autonsa, mutta kukaan ei loukkaantunut. Perjantain viidennen ja koko kilpailun seitsemännen ek:n nopein oli Fordin Gus Greensmith, jolle ek-voitto oli uran ensimmäinen.

Kilpailussa ajetaan lauantaina viisi ek:ta. Kauden ensimmäinen MM-ralli päättyy sunnuntaina.