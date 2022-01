Isän kuoleman jälkeen Anisimovalla on ollut vaikeita vuosia, mutta paluu on alkanut.

Naisten huipputenniksessä grand slam -voittajat vaihtuvat tiuhaan tahtiin, ja niin käy myös tämän vuoden Australian avoimissa.

Japanilainen Naomi Osaka oli pääsemässä hyvään vireeseen, mutta taival päättyi kolmannella kierroksella nuorta yhdysvaltalaista Amanda Anisimovaa vastaan. Anisimova voitti 4–6, 6–3, 7–6 (10–5).

Kahden ensimmäisen erän perusteella oli vaikea päätellä, että ottelusta tulisi äärimmäisen jännittävä trilleri. Anisimova selvitti kaksi ottelupalloa ja nousi siitä voittajaksi.

Osaka sai ottelupallot kolmannessa erässä 5–4-tilanteessa Anisimovan syöttäessä.

Anisimova on venäläistaustainen pelaaja, joka syntyi New Jerseyn Freeholdissa elokuussa 2000. Vanhemmat, äiti Olga ja isä Konstantin, ovat lähtöisin Moskovasta.

Isä Konstantin Anisimovin valmennuksessa Amandasta kehittyi vauhdilla yksi Yhdysvaltojen lupaavimmista nuorista pelaajista.

Kun Anisimova voitti Bogotassa vuonna 2019 ensimmäisen WTA-turnauksensa, hän oli nuorin amerikkalainen turnausvoittaja sitten Serena Williamsin ja vuoden 1999.

Ranskan avoimissa samana vuonna Anisimova eteni ensimmäisenä 2000-lukulaisena välieriin, kun otetaan huomioon miesten ja naisten tennis.

Räjähdysmäisen nopea menestys sai urheiluvälinejätti Niken kiinnostumaan, ja Nike tarjosi monimiljoonaisen ja monivuotisen sopimuksen lupaavalle Anisimovalle.

Elämä näytti arvaamattomuutensa ja julmuutensa juuri viikkoa ennen US Openin alkua vuonna 2019. Konstantin Anisimov sai sairauskohtauksen ja kuoli kotonaan Floridassa vain 52-vuotiaana.

Järkytys oli valtava. Anisimova vetäytyi US Openista ja matkusti takaisin kotiin Floridaan.

”Tämä on tietenkin kovin kokemus, jonka olen joutunut läpikäymään ja ikävin asia, mitä minulle on tapahtunut”, Anisimova sanoi The New York Timesin haastattelussa tammikuussa 2020.

”Ainoa asia, joka helpottaa oloani, on pelata tennistä ja olla kentällä. Se saa minut onnelliseksi ja tiedän, että se saisi hänetkin onnelliseksi.”

Isän kuoleman jälkeen Anisimovan uralle on mahtunut laskuja enemmän kuin nousuja. Hänen WTA-rankkauksensa vajosi 21. sijalta niinkin alas kuin 86:nneksi. Australiaan hän tuli sijalta 60 ja sijoittamattomana pelaajana.

Osakaa vastaan Anisimova pystyi lyömään rennosti, mutta peli kulki myös grand slam -turnauksen alusviikolla, kun hän voitti Melbournen WTA-turnauksen – uransa toisen.

”Olen sanaton, en pysty lopettamaan hymyilemistä”, Anisimova sanoi kenttähaastattelussa Osaka-voittonsa jälkeen.

Anisimova ja Osaka eivät olleet kohdanneet toisiaan aikaisemmin ammattilaiskisoissa, ja Osaka tiesi vain vastustajansa tarinan.

Vastaavasti Anisimova oli erittäin otettu Osakan rohkeudesta puhua omista kokemuksistaan ja henkisistä vaikeuksistaan.

”Mielestäni hän on todella innostava. Se, mitä hän on tehnyt parina viime vuonna, on ällistyttävää, ja kuinka aito hän onkaan”, Anisimova sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Hän kertoo totuuden siitä, miten tuntee asiat. Tiedän, että hänellä on ollut erittäin vaikea viime vuosi”, Anisimova jatkoi.

”Minulla itselläkin on ollut muutama vaikea vuosi enkä epäröi jakaa niitä kokemuksia sosiaalisessa mediassa niille, joilla on myös ollut vaikeaa.”

Neljännellä kierroksella Anisimova kohtaa ykköseksi sijoitetun Ashleigh Bartyn, joka on australialaisena yleisön suuri suosikki.