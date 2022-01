Horjuvalla jättiläisellä on taas lipsunut

Marraskuun lopussa Manchester Unitedin manageriksi pestattu saksalainen Ralf Rangnick sai parannettua horjuvan jättiläisen peliä ja tuloksia.

Vuosi 2022 on kuitenkin alkanut lipsuen. Valioliigassa joukkue on hävinnyt Wolverhamptonille ja pelannut tasan Aston Villan kanssa. Viime ottelu Brentfordin vieraana toi ManUlle voiton, mutta vastoin maaliodottamia. Peli ei siis vain vakuuta.

West Ham on Valioliigassa peräti neljäntenä. Sijoituksessa on hieman ilmaa, koska lontoolaiset ovat pelanneet enemmän kuin sen lähimmät takaa-ajajat. Esimerkiksi seitsemäntenä oleva ManU ohittaa West Hamin, jos se ottaa lauantaina kotivoiton.

On kuitenkin kokonaan toinen asia, voittaako ManU. West Ham on esittänyt pirteää ja railakasta peliä. Varsinkin hyökkäys on toiminut.

David Moyesin manageroima West Ham on matkalla vahvaan kauteen ja sijoitukseen. Siitä asetelemasta sen kelpaa lähteä härnäämään ja yllättämään myös ManUa. Isännillä on toki materiaalietua, mutta vieraiden peli on paremmassa kunnossa.