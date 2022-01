Monte Carlo

Toyotan Kalle Rovanperä on 12:s, kun rallin MM-kauden avaavan Monte Carlon rallin avauspäivä ja sen kaksi erikoiskoetta on ajettu. Rovanperällä on eroa rallia johtavaan, maailmanmestaruutta puolustavaan Toyotan Sebastien Ogieriin minuutti ja 8,8 sekuntia.

”Hankalaa on auton kanssa, pitkälti koska auton balanssi ei ole kohdillaan. Todella hankala ajaa, mutta yritän parhaani”, Rovanperä tuskaili Twitter-tilillään.

”Tiesin jo ennen rallia, että jos auto aliohjaa paljon, se on minulle hankalaa. Jotain pitää keksiä”, suomalaisnuorukainen päätti.

Monten avausek:t kulkivat kokeneiden ranskalaisten komennossa. Fordin Sebastien Loeb on toisena, 6,7 sekunnin päässä Ogierista. Kolmantena on Toyotan Elfyn Evans runsaat 11 sekuntia kärjestä.

Ralli jatkuu perjantaina kuudella erikoiskokeella.