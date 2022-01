Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala uskoo uusien autojen sopivan hyvin Rovanperälle, mutta haluaa ottaa liiat paineet pois nuoren kuskin harteilta.

Toyotan Kalle Rovanperä ajaa ainoana suomalaiskuskina täyden kauden rallin MM-sarjan uudistuneessa pääluokassa. 21-vuotias Rovanperä naulasi kovan tavoitteen alkavalle kaudelle.

"Mestaruus on lähtökohtaisesti aina tavoitteena. En tiedä, olemmeko vielä kauden lopussa siitä taistelemassa, mutta kyllä tavoitteen pitää olla kunnollinen. Mitalikamppailussa ainakin haluan olla”, Rovanperä sanoo.

Torstai-iltana käynnistyvässä Monte Carlon MM-rallissa uudet Rally1-hybridiautot saavat tulikasteensa. Kuljettajilla on takanaan vain muutama testipäivä asvaltilla, joten ainakin kisan alku on varmasti tunnusteleva.

"Lähtökohdat kauteen ovat varmasti ihan jokaisella aika erilaiset kuin normaalisti. On todennäköisesti pakko aloittaa rauhallisesti ja varovaisesti, että näkee, miten hommat toimivat”, Rovanperä summaa.

"Näin pienellä valmistautumisella tuskin kenelläkään on täyttä luottoa, että auto olisi ihan valmis. Ainakaan itsellä ei ole sellaista fiilistä. Olemme muutenkin tilanteessa, missä on vaikeaa arvioida tallien välisiä voimasuhteita.”

Tallipomo Latvala hillitsee mestaruuspaineita

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala uskoo uusien kilpa-autojen sopivan hyvin nuoren suomalaiskuskin käteen.

"Nuorena oppii nopeasti. Pääsin kokeilemaan uutta autoa Japanissa ja huomasin, että ne ovat paljon puskevampia. Rally1 vaatii aggressiivisempaa ja rajumpaa ajotyyliä. Luulen, että se sopii, ellei jopa suosi Kallen ajotyyliä”, Latvala miettii.

Latvala haluaa kuitenkin ottaa liialliset paineet pois nuoren Rovanperän harteilta. Edellisen kerran suomalaista maailmanmestaria MM-sarjassa on juhlittu vuonna 2002, kun Marcus Grönholm vei tittelin.

"Toivon toki, että Kalle voi mestaruudesta taistella, mutta en nostaisi häntä vielä ihan ykkössuosikiksi. Vielä on kisoja, joista hän tarvitsee kokemusta. Koen, että 2023 voisi olla Kallen vuosi.”

Ykköskorin mestarikandidaatit Latvala nostaa sekä omasta tiimistään että kilpailijalta Hyundailta.

"Elfyn Evans on kaksi vuotta ollut todella lähellä mestaruutta, joten nälkää on varmasti paljon. Hyundailta uskon, että Ott Tänak on tosi vahva, koska hän on nyt päässyt vaikuttamaan uuden auton kehitystyöhön, Latvala ennakoi.

Esapekka Lapin kisaohjelma selviämässä

Rovanperän lisäksi Monte Carlon MM-rallissa suomalaisista ajaa viime kauden junioreiden mestari Sami Pajari Rally3-luokituksen autolla.

Toyotan Esapekka Lappi avaa puolestaan kautensa Ruotsin MM-rallista helmikuussa. Lappi jakaa kolmatta tehdastallin kilpa-autoa Sebastien Ogierin kanssa.

"Esapekan ohjelmaa ei ole lyöty täysin lukkoon. Sebastien haluaa ajaa jonkun sorarallin, missä pääsisi lähtemään hyvältä lähtöpaikalta. Se on kyllä varmaa, että ei hän Virossa tai Jyväskylässä aja. Ne voidaan heti sanoa Esapekan kisoiksi”, Latvala valottaa.

"Olen myös aika vakuuttunut, ettei Ogier lähde Keniaan. Muuta en voi kuitenkaan vahvistaa.”

Teemu Suninen saanee tänä vuonna alleen Hyundain Rally2-luokituksen menopelin ja Jari Huttunen on ehdolla M-Sport Fordin Fiesta Rally2:n rattiin. Kaksikon MM-kausi starttaa todennäköisesti Lapin tavoin Ruotsista.