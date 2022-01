Tommilan pelit jatkuvat loppukaudella Rauman SalBassa.

Karhujen hyökkääjä Aatu Tommila siirtyy loppukaudeksi Divariin, Karhut tiedottaa Facebook-tarinassaan.

Tommila, 21, ehti pelata F-liigassa Karhuissa 11 ottelua keräten yhden syöttöpisteen. Laukauksia kertyi 15, ja tehotilasto oli –13.

Divarissa Tommila tulee pelaamaan Rauman SalBassa, joka on ajautunut sarjataulukon pohjamutiin. Divarissa on 14 joukkuetta, ja SalBa on toiseksi viimeisenä.

Raumalaisilla on jäljellä vielä yhdeksän peliä Divarin runkosarjassa. SalBa on vaarassa, sillä Divarin kaksi kehnointa joukkuetta putoaa kauden päätteeksi Suomisarjaan.

Sarjataulukon perusteella näyttää joka tapaukselta siltä, että SalBa sijoittuu korkeintaan 11:nneksi kauden päätteeksi. Silloinkin edessä on vaaran paikka, koska Divarin 11:s ja 12:s joukkue joutuvat puolustamaan sarjapaikkojaan Suomisarja-joukkueita vastaan.

SalBan seuraava koitos odottaa lauantaina, jolloin joukkue matkustaa sipoolaisen ÅIF:n vieraaksi pääkaupunkiseudulle.