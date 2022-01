Avauskierroksella kaatuivat hyvät kaksinpelaajat.

Suomalais-brittiläinen nelinpelipari Harri Heliövaara-Lloyd Glasspool otti vakuuttavan voiton Australian avoimen ensimmäisellä kierroksella.

Heliövaara ja Glasspool voittivat hyvät kaksinpelaajat Argentiinan Federico Corian ja Espanjan Albert Ramos-Vinolasin 6–3, 6–3.

Ottelu meni niin suoraviivaisesti, ettei se vastannut edes kunnon harjoitusta.

”Nopea peli ei haittaa tietysti koskaan, mutta olosuhteet olivat älyttömän vaikeat ja oli yksi tuulisimpia päiviä, mitä täällä on nähty. Monet sanoivat, ettei useampaan vuoteen ole ollut näin tuulista. Se toi oman epämukavuutensa pelaamiseen”, Heliövaara sanoi etäyhteydellä.

Coriasta ja Ramos-Vinolasista näki, että nelinpeli on heille pelkkä sivulaji, jota he pelaavat harvoin ja epätasaisesti.

”Se oli tiedossa, että heillä ovat nelinpelipuolella tulokset aika heikkoja, ja varsinkin kovilla kentillä. Ilmaisia matseja ei tule koskaan.”

Molemmat viihtyivät verkolla hyvin huonosti eikä eväitä ottelun kääntämiseen tai voittamiseen ollut.

Britti Glasspool syötti ottelun viimeisen kerran eikä antanut yhtään pistettä vastustajille, kuten ei myöskään kahdessa muussakaan toisen erän syöttövuorossaan.

Glasspool syötti läpi ottelun erittäin vakuuttavasti. Heliövaara vähän haki syöttöjään, löi kolme kaksoisvirhettä ja ykkönen reistaili, mutta ei hänkään avauksiaan menettänyt.

Heliövaara sanoi, että he tekivät vastustajan olon epämukavaksi ja verkkopeli vastaavasti onnistui suomalais-brittiläiseltä parilta.

Toisella kierroksella Heliövaaralle ja Glasspoolille tulee vastaa huippupari. Britti Jamie Murray ja brasilialainen Bruno Soares ovat meritoituneita nelinpelaajia ja arvoturnauksien voittajia.

Heliövaara ja Glasspool eivät ole kohdanneet Murrayta ja Soaresia ottelussa, mutta he harjoittelivat yhdessä Sydneyssä viime viikolla.

”Siinä parissa osataan nelinpeliä pelata ihan eri lailla. Nyt on toisaalta erilainen lähtökohta ja voidaan lähteä aavistuksen haastajina. Ei hekään meitä vastaan tykkää pelata. Me ollaan pari, joka on nousussa ja he ovat pitkään olleet täällä. Heillä ovat kaikki paineet”, Heliövaara arveli.

Murray, 35, ja Soares, 39, ovat pelanneet yhdessä vuodesta 2016. Pari muodostui sen jälkeen, kun Murray ja John Peers lopettivat yhteistyön ja Peers siirtyi Henri Kontisen pariksi.

Urallaan Murray on voittanut 26 ATP-turnausta, joista 12 yhdessä Soaresin kanssa. Heti ensimmäisenä yhteisenä vuotena he voittivat grand slam -turnauksista Australian avoimet ja US Openin.

”Me osataan neluria ja pystytään parhaimmillaan nostamaan oma tasomme aika korkealle. Kaikki on auki ja se [tuleva ottelu] on ihan voitettavissa. Taktiikaltaan tulee todella erilainen ottelu.”