Sveitsiläislehti: Fifan puheen­johtaja Gianni Infantino perheineen on muuttanut MM-isäntämaa Qatariin

Fifa vahvistaa, että Infantino on vuokrannut talon Dohasta.

Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifa) puheenjohtaja Gianni Infantino on muuttanut perheineen Qatariin, jossa pelataan loppuvuodesta jalkapallon MM-kisat, kertoo sveitsiläinen Blick.

Blickin mukaan Infantino on asunut pääosin Qatarin pääkaupungissa Dohassa viime lokakuusta lähtien. Lehden mukaan Infantino on vuokrannut Dohasta talon ja kaksi hänen neljästä tyttärestään käy koulua Qatarissa.

Huhuja Infantinon siirtymisestä Qatariin on ollut aiemminkin, mutta Fifa on tyrmännyt huhut. Nyt Blick kertoo, että sillä on kuvia Infantinon perheestä Dohassa, mutta yksityisyyden suojan takia niitä ei julkaista.

Myös Fifa on myöntänyt Blickille, että Infantino on vuokrannut talon Dohasta, mutta Fifan tiedottajan mukaan Infantino jatkaa työskentelyä Fifan päätoimistolla Zürichissä. Blickin lähteiden mukaan Infantinoa ei ole juuri näkynyt Sveitsissä.

Fifan mukaan Infantino viettää puolet ajastaan Dohasta ja maksaa edelleen veronsa Sveitsiin.

Infantinon siirtyminen Qatariin ei ainakaan vähennä kritiikkiä, jota hän on saanut läheisistä suhteista autoritaariseen maahan.

MM-kisojen stadionien rakennustöissä on eri medioiden mukaan kuollut noin 6 500 maahanmuuttajataustaista työntekijää. Fifan mukaan vain 34 on kuollut sellaisissa töissä, jotka liittyvät suoraan stadionien rakentamiseen.