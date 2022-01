"Herättää mielenkiintoa, jos täällä pärjää."

Rovaniemi

Toyotan rallitallin päällikkö Jari-Matti Latvala piti yllä omia ajotaitojaan ottamalla osaa rallin SM-sarjan kauden avauskisaan viikonloppuna Rovaniemellä 1990-luvun alun Toyota Celicalla.

Latvalan urakka Arctic Lapland -rallissa päättyi kuitenkin lauantaiaamuna, kun Toyotan moottori pamahti Ahmavaaran erikoiskokeella.

”Siihen asti oli tosi hauskaa, ja se on tässä hommassa tärkeintä. Jo perjantaina meillä oli teknisiä ongelmia, mutta silti oli huikeaa laskea menemään kunnon talvirallissa. Päätinkin jo, että ensi vuonna tullaan uudestaan”, Latvala summasi STT:lle.

Vaikka suomalaisen ralliautoilun kultaisista vuosikymmenistä on jo aikaa, pitää Toyotan tallipomo SM-sarjaa edelleen arvossa.

"Suomessa on todella kova taso. Totta kai se herättää (WRC-talleissa) mielenkiintoa, jos täällä pärjää. Fakta on kuitenkin se, että Suomessa pärjääminen ei vielä riitä valintaan esimerkiksi WRC-talliin. Ne näytöt on annettava sitten MM-tasolla, jos sinne mielii”, Latvala sanoi.

"Jos sitten pärjää kotimaisen sarjan lisäksi myös MM-tasolla, sitten aletaan jo miettimään, että palkataanko kuljettaja mahdollisesti tiimiin.”

Puolustava mestari pokkasi voiton

Voittoa Rovaniemellä juhli Skoda-kuski Emil Lindholm. Viimeiselle erikoiskokeelle Teemu Asunmaa lähti niukassa 0,1 sekunnin johtoasemassa, mutta ajoi ulos ja menetti aikaa yli kymmenen minuuttia.

"On ehdottomasti huikeat fiilikset. Sanoinkin Reetalle (kartanlukija Hämäläinen), että tämä on varmasti makein voittoni SM-sarjassa. Tästä on hyvä aloittaa uusi vuosi”, Lindholm hehkutti.

Lindholm dominoi rallia alusta saakka, mutta törmäys poron kanssa sotki pasmoja lauantaina ja Asunmaa nousi kantaan.

"Emilin vauhdilla pärjää jo MM-sarjassakin WRC2-luokassa. Hän on kova mittari muille kavereille. On kuitenkin hienoa nähdä, että Suomessa on paljon R5-autoja viivalla ja kilpailu on hyvää”, Latvala mietti.

Lindholm ajoi jo viime vuonna MM-sarjassa ja tähtää WRC2-luokan kapinoihin myös tulevalla kaudella.