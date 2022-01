Lauantain listassa tarkastellaan tällä kerralla sitä, miten satakuntalaisten palloilujoukkueiden parhaimmat maalintekijät pärjäävät sarjojensa maalipörsseissä ja ketkä ovat olleet lajiensa parhaimpia maalintekijöitä.

Futsal: Netta Hannula

Vuoden parhaimmaksi naispuoliseksi futsalpelaajaksi jo toisen kerran peräkkäin valittu MuSan Netta Hannula on tämän listan eliittiä, koska Hannula johtaa naisten Futsal-liigan maalipörssiä tällä hetkellä. Hannula joutuu tosin jakamaan ykköskorokkeen HIFK:n Daniela Tjederin kanssa, sillä kaksikosta kumpikin on pommittanut 16 osumaa vastustajiensa verkkoihin tällä kaudella. Kumpikin on myös pelannut tällä kaudella 11 ottelua. FTK-Tornion Tiia Juntikka (13 maalia) on maalipörssissä kolmantena, mutta neljäntenä on jälleen MuSan pelaaja, uusi vahvistus Vera Mattila, joka on osunut tällä kaudella kymmenen kertaa. Armeijaan tammikuun alussa lähtenyt Jasmin Ylikraka on maalipörssissä yhä jaetulla kuudennella sijalla. Maajoukkueessakin jo nähdyn nuoren pelaajan saldoksi on kerääntynyt kahdeksan maalia 11 ottelussa.