Novak Djokovic harjoitteli Melbournessa keskiviikkona valmistautuessaan Australian avoimeen mestaruusturnaukseen.

Urheilu | Tennis

Tähti venyttää sääntöjä

Novak Djokovic on yksi tenniksen supertähdistä ja hän osaa myös hurmata, mutta silti jotain puuttuu. Hän on harvassa arvoturnauksen loppuottelussa yleisön kiistaton suosikki, ja siihen on syynsä.

