Evertonin päävalmentaja Rafael Benitezin ohjeet eivät ole hetkeen joukkuetta auttaneet. Lauantaina Everton on silti suosikki jopa vieraspelissä.

Norwichin ja Evertonin väännössä ei pelaa kahta itseluottamuksensa huipulla olevaa joukkuetta. Päinvastoin.

Norwich on sarjajumbo ja täysin syystä. Joukkue on hävinnyt Valioliigassa kuusi peliä peräkkäin ja materiaali ei ole pääsarjatasolle erityisen hyvä. Everton on puolestaan lähtökohtaisesti parempi ryhmä, mutta loukkaantumiset ja poissaolot ovat kurittaneet kovaa. Tappiot ovat seuranneet toisiaan.

Nyt Evertonilla olisi ainakin jonkinlaisia toiveita saada pelaajia takaisin ja materiaali on sen takia astetta parempi kuin Norwichilla. Teemu Pukin pelaaminen kotijoukkueessa saa myös suomalaiset lyömään rahojaan Norwichiin ehkä turhankin hanakasti. Haetaan siis avauskohteeseen rohkeaa vierasvarmaa.