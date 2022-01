Puustinen muutti jo Turkuun. Heinilä testijaksolle Tshekkiin.

Pori

Jalkapallon Kakkosessa ensi kaudella pelaava Musan Salama on tehnyt kahden vuoden sopimuksen oman kasvattinsa Elmeri Niemisen kanssa.

Vuonna 2005 syntyneen Niemisen tie jalkapalloilijana alkoi neljävuotiaana MuSan nappulaliigassa. Juniorivuosinaan hän on edustanut myös FC Jazzia.

”Olen ollut siinä iloisessa asemassa, että olen saanut alusta asti seurata Elmerin edesottamuksia kentillä. On hyvä nostaa esille Elmerin äidin mahtava panos vuosien varrella porilaisen juniorifutiksen eteen. Nyt Elmeri on noussut miesten sopimuspelaajien joukkoon ja jollain tasolla äidin työ on tehty”, MuSan toiminnanjohtaja Kari Löytökorpi lähetti kiitokset Susanne Niemiselle.

”Elmeri on kuitenkin itse kovalla työllä nostanut itsensä siihen tilanteeseen, että sopimus edustusjoukkueen kanssa tuli ajankohtaiseksi.”

Urheilulukiota käyvä Nieminen on päävalmentaja Ville Ulasen mukaan esiintynyt edustusjoukkueen harjoituksissa innostuneesti ja aktiivisesti.

”Elmon kanssa olemme aloittaneet nyt projektia eri osa-alueiden kehittämisessä. Jos palasten loksahtavat kohdilleen, voi Elmon kehitys viedä mihin vain”, Ulanen sanoo.

Niilo Puustinen harjoittelee jo Interin liigajoukkueen mukana.

Lisäksi MuSa vahvisti Niilo Puustisen siirtyvän Turun Interiin, kuten Satakunnan Kansa jo aiemmin kertoi. Puustinen on jo muuttanut Turkuun ja aloittanut harjoittelun Interin edustusjoukkueen kanssa.

Löytökorpi muistelee tilannetta, jossa he olivat muutaman pojan kanssa harjoittelemassa viikon Zagrebissa paikallisen Dynamon mukana. Löytökorpi kertoo, että niin ikään mukana ollut MuSan silloinen valmennuspäällikkö ei ollut tyytyväinen poikien asenteeseen. Santahuhta piti tiukan puhuttelun.

”Tämä on tapahtuma, joka on näin ulkoa päin arvioituna vaikuttanut Niilon heittäytymiseen lajille”, Löytökorpi miettii ja kiittää myös nuorukaisen isää Risto Puustista.

Niilo Puustinen oli MuSan miesten ringissä jo viime kaudella ja sai myös peliaikaa Ykkösessä. Vastuuta olisi tullut enemmänkin, mutta loukkaantuminen varjosti Puustisen kautta.

MuSan edustusjoukkueen sopimuspelaaja Mico Heinilä on puolestaan kutsuttu koeajalle Tshekin pääsarjassa pelaavaan joukkueeseen. Alle 17-vuotiaiden maajoukkuerinkiin kuuluva Heinilä on testijaksolla 18.–27. tammikuuta.