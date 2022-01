Todellisen unelmamaalin isä jatkaa MuSassa: ”Hän on erittäin pedantti fysiikkansa suhteen ja huolehtii hyvinvoinnistaan tarkasti”

Matias Sallila on pelannut jo pitkän aikaa MuSassa.

Viime kesänä katsojia lähes täydellisyyttä hipovalla huippulaukauksellaan hellinyt Matias Sallila jatkaa ensi kesänä pelaamistaan MuSassa. Se on hänen urallaan jo seitsemäs kausi MuSassa ja neljäs peräkkäinen Porissa.

Uskomaton osuma oli hänen kauden ainoansa. Kaiken kaikkiaan Sallila pelasi Ykkösessä kesän aikana yhteensä kymmenessä pelissä.

"Matias on tasokas pelaaja. Hän on iloinen persoona, joka laittaa aina kaiken peliin niin peleissä kuin harjoituksissa. Hän on erittäin pedantti fysiikkansa suhteen ja huolehtii hyvinvoinnistaan tarkasti. Matiasta pystytään myös käyttämään muutamassa eri roolissa niin laitapuolustajana kuin ylempänäkin. Erittäin iloinen olen saadessani jatkaa yhteistyötä Matiaksen kanssa”, päävalmentaja Ville Ulanen sanoi.