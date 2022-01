Karhujen runkosarjan loppu on täyttä taistelua – porilaisten pitäisi voittaa ”oikeat ottelut”

Karhuilla on jäljellä enää 11 ottelua F-liigan runkosarjassa tällä kaudella. Porilaisilla on täysi työ edessään, jotta joukkue ei putoaisi takaisin Divariin.

Karhujen 18-vuotias hyökkääjä Juuso Ahola on F-liigan pistepörssissä kymmenentenä. Porilaisella on valtava rooli siinä, pystyykö joukkue säilyttämään sarjapaikkansa F-liigassa tällä kaudella.

Jääkiekkolegenda Juhani Tamminen on tunnetusti sanonut, että ”win the right games” – voita oikeat ottelut.

Juuri tätä ohjetta Karhujen on syytä noudattaa yhdessä Hämeenlinnan Steelersin, Nurmon Jymyn ja Tikkurilan Tiikereiden kanssa, sillä tämä nelikko on se, josta vain yksi nähdään varmuudella F-liigassa tämän kauden jälkeen.