Urheilu | Martti Laippala -palkinto

Moni asia olisi porilaisessa urheilussa huonommin ilman Ilpo Kyllöstä – kilpaura loppui aikanaan tylysti: ”Leukaluu meni murskaksi ja viisi ylähammasta jouduttiin uusimaan”

Ilpo Kyllöselle annetaan Martti Laippala -palkinto porilaisen urheilun hyväksi tehdystä työstä. Hänen suurin rakkautensa on pyöräily, mutta urheilu on hänelle tärkeää monella muullakin tavalla. Kyllöselle olennaista on, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus harrastaa.

Ilpo Kyllönen rakastaa edelleen pyöräilyä, vaikka hän on uransa aikana joutunut kokemaan paljon kipuakin lajin takia. Pyöräilemään hän lähtee, on kesä tai talvi.

Pori Entinen kilpapyöräilijä ja nykyinen urheiluvalmentaja Ilpo Kyllönen on tehnyt ison työn porilaisen urheilun eteen. Hän on ollut vuosien ajan Koiviston Iskun puheenjohtaja. Seuran hyvätasoinen pyöräjaosto on puolestaan yhtä kuin Kyllönen.