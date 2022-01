Fulham FC lainasi Terry Abladen Ykkösliigaan loppukaudeksi – uusi seura on AFC Wimbledon

Ablade siirtyy pelaamaan Englannin kolmanneksi korkeimmalle sarjatasolle.

Terry Ablade (oik.) kävi joulun välipäivinä Porissa. Hänellä on edessään näyttöjen kevät.

FC Jazzista ponnistanut jalkapallohyökkääjä Terry Ablade, 20, on solminut loppukauden mittaisen lainasopimuksen Englannin Ykkösliigassa pelaavan AFC Wimbledonin kanssa.

Etelä-Lontoosta oleva seura tiedotti Abladen sopimuksesta myöhään perjantai-iltana.

Ablade siirtyy AFC Wimbledoniin Fulham FC:stä, jonka nuorten joukkueen riveissä hän teki viime syksynä kahdeksan maalia.

Ykkösliiga on Englannin jalkapallon kolmanneksi korkein sarjataso Valioliigan ja Mestaruussarjan jälkeen. AFC Wimbledon on 24 joukkueen sarjataulukossa 18:s tällä hetkellä.

Porissa joulun välipäivinä vieraillut Ablade pääsee tositoimiin heti, sillä hän on AFC Wimbledonin tiedotteen mukaan mukana jo lauantaina, kun joukkue kohtaa Boreham Woodin vieraskentällä.

”Terry on omistautunut ja kova tekemään töitä, ja se on juuri sitä, mitä me haemme”, AFC Wimbledonin manageri Mark Robinson kommentoi seuran verkkosivuilla.

”Pelaajatarkkailijamme seurasivat häntä moneen otteeseen ja puhuivat henkilöille, jotka ovat myöskin tarkkailleet häntä. Tulimme siihen johtopäätökseen, että hän on se pelaaja, joka voi tulla riveihimme ja tehdä vaikutuksen Ykkösliigassa sillä rahalla, mitä meillä nyt on käytettävissämme.”

Robinsonin mukaan Ablade on jo harjoitellut joukkueen kanssa tällä viikolla ja pelannut harjoitusottelussa.

Englantiin Ablade siirtyi FC Jazzista jo kesällä 2018.