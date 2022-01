Tampereelta kotoisin oleva Veera Kauppi on salibandymaailman kirkkaimpia tähtiä.

Ruotsalainen Innebandymagazinet valitsee vuosittain maailman parhaat, ja vuonna 2021 Kauppi nousi listaykköseksi sekä median että maajoukkuevalmentajien äänestyksessä.

Aiemmin Kauppi valittiin maailman parhaaksi vuosina 2017 ja 2018.

"Jos olen paras, minulle tärkeintä on, että joukkueeni on paras. Vuosi on ollut vuoristorataa kevään ja syksyn loukkaantumisineen, mutta olen ollut parhaimmillani tärkeimmillä hetkillä. Keväällä toivuin onnistumaan pudotuspeleissä ja syksyllä MM-kisoissa Uppsalassa. Se oli onnistunut turnaus, vaikka sielläkin oli omat ongelmansa”, Kauppi kertoi Salibandyliiton verkkosivuilla.

24-vuotiaan Kaupin vuoteen 2021 mahtui muun muassa Ruotsin mestaruus, Ruotsin liigan pistepörssin voitto, Ruotsin cupin voitto ja finaalin voittomaali, MM-hopea ja valinta MM-kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Veera Kaupin sisko Oona Kauppi oli listalla maailman seitsemänneksi paras. Vuonna 2020 parhaaksi valittu Tshekin Eliska Krupnova oli nyt kuudes. Toinen oli Ruotsin Ida Sundberg.