Vakiokierroksella on mahdollisuus todistaa syvä tietämys brittifutiksesta

Nyt testataan todelliset tietäjät.

Vakiokierros ei voisi olla paljoa vaikeampi kuin se tällä viikolla on. Kierroksella pelataan FC Cupia, jossa vastakkain pelaavat useamman sarjatason joukkueita. Kokoonpanot voivat olla koronan ja lepuuttamisten takia täysin normaalista poikkeavat. Myös otteluiden siirtäminen ja sen jälkeen tuleva mahdollinen arvonta ovat mahdollista, koska virustilanne on Englannissakin huomattavan vaikea. Onnea siis veikkaamiseen.

Vinkiksi poimitaan kohteen neljä Brightonin vierasvoitto. Ideavarman ajatuksena on se, että Brighton on pelannut hyvää kautta Valioliigassa, kun puolestaan West Bromwich ei ole kolmeen viime peliinsä voittanut. Jos Brighton yltää lähellekään parasta tasoaan, on se suosikki pelissä. Peliprosentit ovat puolestaan hyvin tasaiset.

Vaikean kierroksen takia varmoja on pakko hakea hiukan erikoisemmistakin paikoista ja tässä on siihen yksi oiva mahdollisuus.