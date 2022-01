Myös Burnleyn luotsi Sean Dyche joutuu Englannin cupin pelistä sivuun. Italian Serie A:n loppiaisen kierros laimeni.

STT, Manchester/Helsinki

Korona ravistelee kansainvälistä huippujalkapalloa edelleen rajusti. Englannin Valioliigaa johtava Manchester City kertoi torstaina kotisivuillaan, että seitsemän edustusjoukkueen pelaajaa ja peräti 14 joukkueen taustahenkilöä on joutunut koronaeristykseen.

Positiivisen koronanäytteen antaneiden joukossa ovat Cityn päävalmentaja Pep Guardiola ja apuvalmentaja Juanma Lillo. Guardiola antoi positiivisen koronanäytteen tiistaina, eikä hän ole mukana, kun City kohtaa perjantaina Englannin cupin kolmannella kierroksella Swindonin.

Cityn apuvalmentaja Rodolfo Borrell on vetovastuussa Swindon-vierasottelussa. Lukuisista koronapoissaoloista huolimatta ottelu on ainakin tällä tietoa määrä pelata. Cityn seuraavan Valioliigan ottelun on määrä olla 15. tammikuuta, jolloin joukkue isännöi kärkikamppailussa Chelseaa.

Valioliigan seuroista myös Burnley kertoi torstaina kotisivuillaan, että joukkueen päävalmentaja Sean Dyche on antanut tiistaina positiivisen koronanäytteen. Dyche on sivussa, kun Burnley isännöi cupissa lauantaina Huddersfieldiä.

Liverpoolin ja Arsenalin välinen liigacupin välierien avausosa siirrettiin keskiviikkona Liverpoolin joukkueen pahan koronatilanteen takia. Ottelu oli määrä pelata loppiaisena Lontoossa, mutta sitä siirrettiin viikolla eteenpäin. Samalla ottelujärjestys muuttui niin, että Liverpool isännöi avausosaa.

Aubameyang antoi positiivisen koronanäytteen

Myös Italian Serie A on koronan kourissa, sillä loppiaisen täydeltä kierrokselta ottelut Bologna–Inter, Atalanta–Torino, Salernitana–Venezia ja Fiorentina–Udinese vesittyivät paikallisten terveysviranomaisten päätöksillä.

Myös sunnuntaina alkavasta Afrikan mestaruusturnauksesta kantautui torstaina ikäviä koronauutisia. Uutistoimisto AFP:n mukaan Gabonin joukkueesta tähtihyökkääjä Pierre-Emerick Aubameyang, keskikenttäpelaaja Mario Lemina ja apuvalmentaja Anicet Yala ovat antaneet positiivisen koronanäytteen ja odottavat PCR-testien tuloksia.