Pesäpalloliiton johtokunta on pyytänyt Suomen urheilun eettisen keskuksen tutkimaan Kaijansinkon tapauksen.

Petri Kaijansinkon tapaus on edennyt kurinpitomenettelyyn ja SUEKin selvitykseen.

Suomen Pesäpalloliitto on saanut valmiiksi esiselvityksen Petri Kaijansinkon tapauksesta.

Kaijansinkon entinen valmennettava syytti pesäpallomiestä nimettömästi seksuaalisesta häirinnästä Urheilulehden artikkelissa. Kaijansinkko myönsi syytökset niin Urheilulehdessä ja myöhemmin nykyisen työnantajansa Kirittärien tiedotteessa, jossa hän tuli omalla nimellään esiin.

Urheilulehden artikkelissa kuvatut tapahtumat sijoittuivat Kaijansinkoon ajanjaksoon Raumalla. Artikkelin jälkeen esiin tuli Pesäkarhujen entinen pelaaja, joka kertoi Kaijansinkon häneen kohdistuneesta käytöksestä Porissa.

Lue lisää: Petri Kaijansinkko syyllistyi Raumalla pelinjohtajana seksuaaliseen häirintään – ”Hävettää ja kaduttaa”

Lue lisää: Nyt syytöksensä esittää uhri Petri Kaijansinkon Pesäkarhujen vuosilta: ”Jo alkuvaiheessa hyvin seksuaalissävytteisiä viestejä”

Pesäpalloliiton johtokunta on pyytänyt esiselvityksen jälkeen Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin tutkimaan Kaijansinkon asiaa.

Samassa yhteydessä Pesäpalloliiton johtokunta on aloittanut asiassa kurinpitomenettelyn. Pesäpallon kurinpitomääräysten 6 pykälän mukaan kurinpitomenettelyn kohteena oleva Petri Kaijansinkko on automaattisesti väliaikaisessa peli- ja toimitsijakiellossa silloin, kun hänen kurinpitoasiansa käsittely on kesken.

Kirittäret osoitti ensin tukensa Kaijansinkolle, koska seuran mukaan hänen toiminnassaan jyväskyläläisseurassa ei ole ollut mitään moitittavaa. Lopulta Kirittäret antoi Kaijansinkolle potkut valmennus- ja pelinjohtotehtävistä. Lisäksi Kirittäret vapautti Kaijansinkon toistaiseksi seurajohtajan tehtävästä.