Lahdesta kotoisin oleva Väänänen on arvokisojen debytantti. Venäläinen Akulov on edustanut EM- ja MM-kisoissa aiemmin Sveitsiä.

STT, Helsinki

Kotimaisessa taitoluistelussa eletään harvinaisia hetkiä ensi viikolla Tallinnassa järjestettävissä EM-kisoissa, sillä Suomen joukkueella on Virossa kisaedustusta kaikissa neljässä sarjassa. Pariluistelun EM-tasolla suomalaisväriä nähdään lähes 40 vuoden tauon jälkeen, kun Milania Väänänen, 18, ja venäläinen Mikhail Akulov, 29, luistelevat kisanäyttämölle.

”Jännittää, mutta odotan sitä todella innolla”, arvokisadebytantti Väänänen tiivisti EM-odotuksensa Taitoluisteluliiton etätiedotustilaisuudessa.

Viime vuodet pariluisteluun keskittyneen Väänäsen ja Akulovin urapolut kohtasivat Moskovassa viime keväänä. Kaksikon yhteistyö on tuottanut nopeasti hedelmää, sillä EM-kisaohjelmiin vaadittavat tekniset pisteet syntyivät lokakuussa Finlandia Trophyssa ja joulukuun alussa Kroatiassa.

Akulovilla on arvokisakokemusta vuodelta 2018, kun hän edusti EM- ja MM-kisojen pariluistelussa Sveitsiä tätä nykyä Unkaria edustavan Ioulia Chtchetininan kanssa. Väänänen kertoi pystyvänsä ammentamaan runsaasti venäläisen kokemuspankista.

”Mikhail on antanut minulle tukea ja kertonut, millaista on olla EM- ja MM-kisoissa. Hän uskoo, että pystyn luistelemaan tosi hyvin siellä (Tallinnassa). Uskomme, että siellä on mahdollista tehdä kaikki se, mitä tavoittelemmekin”, Väänänen sanoi ja täsmensi kaksikon tavoitteeksi vielä maaliskuun MM-kisojen teknisten pisteiden rajat.

Suomalaisvärien näkeminen arvokilpailujen pariluistelussa on harvinaista herkkua. Emilia Simonen ja kanadalainen Matthew Penasse osallistuivat MM-kisoihin Helsingissä vuonna 2017, mutta sitä ennen pariluistelun Suomi-edustusta saa hakea vuodelta 1983, jolloin Maija ja Pekka Pekkala kisasivat lajin EM- ja MM-kisoissa.

Harjoitusympäristö vaihtui Permiin

Lahdesta kotoisin oleva Väänänen on harjoitellut Venäjällä jo useita vuosia. Harjoittelu Akulovin kanssa alkoi Etelä-Venäjältä, mutta alkusyksyllä pari muutti taloudellisten haasteiden takia Uralvuorten juurelle Permiin, jossa valmentautuminen on edullisempaa.

Permissä kaksikon valmentajana toimii venäläinen Pavel Sliusarenko.

”Se oli hyvä vaihdos. Täällä on muitakin todella hyviä pareja, joten saamme paljon sparrausta. Sen ansiosta opettelemiemme elementtien tulokset ovat parantuneet”, Väänänen kuvaili.

Pidemmän tähtäimen tavoitteita Väänänen ei ole vielä juurikaan miettinyt.

”Yritämme saada tekniset pisteet MM-kisoihin, mutta EM-kisojen jälkeen meillä on pikku loma, ehkä noin viikon. Muistaakseni Hollannissa on sen jälkeen kilpailu, jossa meillä on mahdollisuus saada ne pisteet. Suunnitelmia ei oikeastaan ole hirveästi EM-kisojen jälkeen.”

Taitoluistelun EM-kisat järjestetään Tallinnassa 12.–16. tammikuuta.

