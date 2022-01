Viime kaudella Henrique Martins valmensi Kotkassa. Poriin hän saapuu vaimonsa kanssa.

Musan Salama on solminut vuoden sopimuksen Henrique Martinsin kanssa. 30-vuotias Martins on kotoisin Portugalin Coimbrasta. Hän on Musassa P17-junioreiden päävalmentajana ja miesten edustusjoukkueen apuvalmentajana.

Poriin Henrique saapui viime viikolla vaimonsa Ritan kanssa. Rita työskentelee urheilujournalistina, joten työnteko onnistuu myös Suomesta käsin.

Valmennusuransa Henrique aloitti vuonna 2014. Portugalista hän siirtyi kaudeksi 2020–2021 Kotkaan KTP:n juniorivalmennukseen. Musan toiminnanjohtaja Kari Löytökorpi halusi etsiä seuraan uuden nimen.

”Lähtökohtaisesti meillä oli tarve löytää edustusjoukkueen päävalmentaja Ville Ulaselle avustava valmentaja. Etsimme hieman uusia tuulia. ”Henkka” toimi viime vuoden KTP:ssä P15 ja P17-joukkueiden valmentajana ja olimme kuulleet hänestä pelkkää hyvää”, Löytökorpi sanoo.

Edustusjoukkueen päävalmentaja Ulanen on erittäin tyytyväinen Martinsin antamaan ensivaikutelmaan.

””Henkka” vaikuttaa rauhalliselta ja osaavalta ihmiseltä, joka todella pureutuu harjoittelun tarkoitukseen. Hänellä on myös selkeä oma visio pelaamisesta ja hän tuo ideoita hyvin esiin.”

Martins kertoo suhtautuvansa jalkapalloon erittäin intohimoisesti. Valmentajana hän korostaa harjoittelulle omistautumisen, kovan työnteon ja nöyryyden merkitystä.

Martins kertoo olevansa ihmislähtöinen valmentaja.

”Olen valmentaja, joka arvostaa yhteistyötä pelaajien kanssa ja rakastan katsoa sitä, kun he kasvavat ja kehittyvät kentällä joka päivä”, Martins kertoo.