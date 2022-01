Satakunnan Kansa näytti Narukerän ja Akilleksen ottelun suorana lähetyksenä tässä artikkelissa.

Kolmas kerta toden sanoo?

Narukerä ja viime kauden Suomen mestari Porvoon Akilles ovat yrittäneet pelata jo kaksi kertaa Porissa tällä kaudella, mutta railoinen jää ja Akilleksen koronatartunta ovat siirtäneet kamppailua eteenpäin.

Tiistaina kauan kaivattu kohtaaminen pitäisi vihdoin tapahtua ja mukana on myös Satakunnan Kansa. Kamppailu on katsottavissa suorana lähetyksenä SK:n verkkosivuilta. Koronarajoitusten takia yleisöä ei otteluun paikan päälle pääse.

Kyseessä on poikkeuksellisen mielenkiintoinen taistelu, sillä joukkueet ovat sarjataulukossa peräkkäisillä sijoilla. Akilles on toisena 14 pisteen kanssa, kun Narukerä on kolmas 12 pinnan potilla. Joukkueiden ottelumääräkin on sama.

Ottelu Porin tekojääradalla alkaa kello 19. Sen selostaa toimittaja Jussi Valli.

Lisämielenkiintoa peliin tuo se, että Jere Koivula palaa Narukerään loppukauden kattavalla sopimuksella. Muutaman viikon porilaisten kanssa harjoitellut Koivula on käytettävissä kokoonpanoon jo Akillesta vastaan.

Kokenut Koivula on ollut aikaisemmin Narukerässä muun muassa varakapteenina ja tämä on jo hänen 14. kautensa Bandyliigassa.