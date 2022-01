Valioliigan kärkijoukkue City nousi väkisin tasoihin ja miesylivoimalla vierasvoittoon.

Lontoo/Helsinki

Kotijoukkue Arsenal pelasi vahvan avauspuoliajan Manchester Cityä vastaan jalkapallon Englannin Valioliigassa, mutta manchesteriläisjätti nousi lopulta väkisin 2–1-voittoon.

Ottelun 31. minuutilla Arsenalin Bukayo Saka laukoi pallon suoraan Kieran Tierneyn syötöstä verkon perukoille. Avauspuoliajalla Arsenal oli vaarallinen ja loi muutaman maukkaan tekopaikan.

Kotiyleisö vaati avauspuoliajalla voimakkaasti rangaistuspotkua, kun maalivahti Ederson kaatoi Martin Ödegaardin. Rangaistuspotkua ei kuitenkaan tuomittu.

Ottelu sai dramaattisen käänteen, kun kamppailua oli takana vajaa tunti.

Ensin Arsenalin Granit Xhaka repi paidasta vieraiden Bernardo Silvaa, joka kaatui teatraalisesti. Erotuomari Stuart Attwell määräsi videotarkistuksen jälkeen rangaistuspotkun, jonka Riyad Mahrez laukoi varmasti maaliin.

Hetkeä myöhemmin Cityn Aymeric Laporte oli pukata pallon omaan verkkoon, ja jatkotilanteessa Arsenalin Gabriel Martinelli ei saanut palloa avopaikasta sisään.

Heti perään kotijoukkueen Gabriel Magalhaes torppasi keskikentällä Gabriel Jesusin nurin ja lensi ottelun toisella keltaisella kortillaan suihkuun.

Cityltä on nähty paljon parempiakin esityksiä, mutta miesylivoimalla se pyöritti peliä. Lopulta kotiyleisö hiljeni, kun Rodri tuikkasi lisäajalla voittomaalin.

Cityn päävalmentaja Pep Guardiola myönsi seuran kotisivuilla, että joukkue on ollut viime aikojen otteluruuhkan, koronavastoinkäymisten ja loukkaantumisten painamana "uskomattoman väsynyt henkisesti ja fyysisesti".

”Arsenal oli tänään meitä parempi, mutta jalkapallo tapahtuu tällaisissa tilanteissa, ja joskus ne ovat meidän puolellamme”, Guardiola sanoi rehdisti viitaten lisäajan ratkaisuun.

Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta oli ottelusta sivussa positiivisen koronatuloksen takia. Apuvalmentaja Albert Stuivenberg oli vetovastuussa.

City on Valioliigan kärjessä 11 pisteen erolla Chelseaan, jolla on ottelu manchesteriläisryhmää vähemmän tilillään. Arsenal on sarjataulukossa neljäntenä. City on voittanut peräti 11 tuoreinta liigaotteluaan. Arsenalin neljän liigapelin voittoputki katkesi.

Tottenham nappasi 1–0-vierasvoiton Watfordista Davinson Sanchezin lisäajan päämaalilla. Tottenham hallitsi ottelua, mutta onnistui viimeistelyssä vasta aivan kamppailun lopussa. Osuma syntyi, kun Sanchez pukkasi pallon Son Heung-minin antamasta vapaapotkusta verkon perukoille.

Toisen puoliajan lopussa pelaaminen keskeytettiin useaksi minuutiksi, kun katsoja sai ilmeisesti sairauskohtauksen.