So Long Suckersista Porin T5:n tukipilari

Porin ravit ravataan sunnuntaina kello 16. Yleisöä ei tapahtumaan pääse.

Porin sunnuntairavien Toto5-peli vaikuttaa tosi haastavalta, sillä yhtään niin sanottua salettivarmaa ei lähdöistä löydy.

Otan vihjesysteemieni tukipilariksi neljännessä kohteessa kilpailevan Hannu Torvisen ohjastaman So Long Suckersin.

Kurikkalaisen Kari Lehtosen laatutallista tuleva 8-vuotias ruuna voitti Porin edellisissä raveissa valmentajansa ohjastamana ja jatkoi voittokulkua Torvisen käskyttämänä viikko sitten Seinäjoella.

Vihjesysteemit

Pieni systeemi

T5-1: 7 T.Rex, 9 Shadow of Brisbane

T5-2: 9 Amongst Stars, 5 Shackhills Flash

T5-3: 6 Lily, 3 Hotlinki, 1 Kruunun Prinssi, 8 Ypäjä Luotsi

T5-4: 8 So Long Suckers

T5-5: 8 Zest Boy, 7 Highlove Tech, 4 What The Hell

48 riviä/4,80 euroa

Porukkasysteemi

T5-1: 7 T.Rex, 9 Shadow of Brisbane

T5-2: 9 Amongst Stars, 5 Shackhills Flash

T5-3: Kaikki 8 hevosta

T5-4: 8 So Long Suckers

T5-5: 8 Zest Boy, 7 Highlove Tech, 4 What The Hell, 3 River King, 2 Our Lexa, 11 He's A Horse

192 riviä/19,20 euroa

