kinuori Ovetshkin kynäili jälleen NHL-historiaa – 275. ylivoimaosuma nosti miehen tilastokärkeen

Venäläistykki osui kahdesti ja siirtyi kaikkien aikojen ylivoimamaalintekijäksi.

Detroit/Helsinki

Washington Capitalsin venäläishyökkääjä Aleksandr Ovetshkinin maalitulvalle ei näy loppua jääkiekon NHL:ssä. Ikääntymisen merkit näkyvät harmaantuneina hiuksina, mutta 36-vuotiaan pelitaidot ja fyysinen suorituskyky eivät anna merkkejä harmaantumisesta saati ruostumisesta.

Lauantain vastaisena yönä hän viimeisteli päätöserässä kaksi täysosumaa, kun Washington kukisti vieraskaukalossa Detroitin maalein 3–1.

Ovetshkin laukoi johtomaalin kolmisen minuuttia ennen loppua, kun tuttu tutkapari Jevgeni Kuznetsov tarjoili ylivoimalla maukkaan poikittaissyötön. Ylivoimaosuma oli Ovetshkinille jo uran 275:s ja nosti venäläisen yksin NHL:n kaikkien aikojen ylivoimamaalipörssin kärkeen ohi Dave Andreychukin.

”Tämä on hieno hetki minulle, joukkueelle, faneille ja lajille. Nyt se on ohi, ja voimme jatkaa eteenpäin”, Ovetshkin kommentoi NHL.comille.

Hän oli tyytyväinen, miten Washington nousi tappioasemasta voittoon.

”Vastustajan tekemä maali oli meille herätys. Aloimme pelata intensiivisemmin ja fyysisemmin.

Voittomaali oli Ovetshkinille jo 119:s. Hän ohitti Phil Espositon. Edellä ovat enää Jaromir Jagr (135) ja Gordie Howe (121).

Ovetshkin laukoi vielä loppulukemat tyhjään maaliin ja pelasi usean maalin ottelun jo 154. kerran. Hän nousi usean maalin otteluiden listalla kolmanneksi tasoihin Mario Lemieux'n kanssa. Edellä ovat Wayne Gretzky (189) ja Brett Hull (158).

Jagrin selkä näkyy

Ovetshkin on tehnyt vuonna 2005 alkaneella NHL-urallaan 754 runkosarjamaalia ja on kaikkien aikojen tilastossa neljäntenä. Edellä ovat Gretzky (894), Howe (801) ja Jagr (766). Jo tällä kaudella venäläisellä on mahdollisuus Jagrin ohittamiseen ja kaikkien aikojen eurooppalaiseksi maalintekijäksi nousemiseen.

Howen ja Gretzkyn ohittamiseen tarvitaan useampi ehjä ja tehokas kausi, mutta edellä olevat ovat rohkaisevia esimerkkejä.

Gretzky lopetti 38-vuotiaana, Howe pelasi NHL:ssä 43-vuotiaaksi ja palasi vielä kaudeksi 1979–80, jolloin hän täytti 52. Tuoreempi ikääntymistä vastustanut esimerkki on Jagr, joka hyvästeli taalajäät 45-vuotiaana.