Tourin suomalaisilla on ratkaisun paikat – hyvä kokonaissijoitus edellyttää Oberstdorfin sprinteistä ainakin pääsyä pudotushiihtoihin

Kerttu ja IIvo Niskanen sekä Krista Pärmäkoski ovat edelleen mukana kuuden kilpailun kiertueen kärkikamppailuissa.

Lahdessa viime tammikuussa kuvattu Kerttu Niskanen on Tourin kokonaistilanteessa parhaissa suomalaisasemissa.

Helsinki/Oberstdorf

Tour de Skin kärkisijoituksista taistelevat suomalaishiihtäjät Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Iivo Niskanen kaipaavat jatkopaikan bonussekunteja tänään Oberstdorfissa hiihdettävistä perinteisen hiihtotavan sprinttikilpailuista.

Kerttu Niskanen, Pärmäkoski ja myös Johanna Matintalo tavoittelevat naisten kilpailusta ainakin välieräpaikkoja. Iivo Niskanen pyrkii aika-ajosta pudotushiihtoihin.

Miesten sprintin suomalaisässä on Lauri Vuorinen, mutta hän ei kilpaile kokonaiskilpailun kärkitiloista.

Sprintin aika-ajot alkavat kello 10.30 Suomen aikaa ja pudotushiihdot kello 13.

Kerttu Niskanen on Tourin kokonaistilanteessa parhaissa suomalaisasemissa. Hän on naisten kiertueella toisena 13 sekuntia Yhdysvaltain Jessie Digginsistä jääneenä. Venäjän Natalia Neprjajeva on kolmantena vain sekunnin päässä Niskasesta.

Pärmäkoski on kokonaistilanteessa kuudentena 44 sekunnin päässä kärjestä. Matintalo ja Anne Kyllönen jatkavat kamppailua sijoilta 15 ja 16.

Iivo Niskanen on miesten kilpailussa neljäntenä minuutti 19 sekuntia Norjan Johannes Hösflot Kläbosta jääneenä. Niskasen edellä ovat myös Norjan Pål Golberg ja Venäjän Aleksandr Bolshunov.

Perttu Hyvärinen on miesten Tourilla toiseksi parhaana suomalaisena sijalla 26. Vuorinen on 50:s, Remi Lindholm 58:s ja Ville Ahonen 77:s.

Hiihtotapa vaihtuu perinteiseksi

Maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen arvioi vaisun perjantain jälkeen, että suomalaiset pääsevät Tourilla nyt parhaille matkoilleen. Päivän sprintti ja 3. tammikuuta Val di Fiemmessä hiihdettävät perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailut ratkaisevat pitkälti kiertueen kokonaistulokset.

”Meille parhaat matkat ovat nyt edessä, mutta keli voi jatkua lauantaina samanlaisena ja rata tosi jäisenä”, Pasanen pohti sprinttinäkymiä uudenvuodenaattona.

Pasasta huoletti ennen muuta loukkaantumisriski kovalla ja vauhdikkaalla ladulla.

Pasanen laskeskelee muiden asiantuntijoiden tapaan, ettei Tourin 4. tammikuuta päättävässä nousussa synny enää suuria eroja kärkihiihtäjien välille.

”Fiemmen perinteisen hiihtotavan yhteislähtö on kokonaiskilpailun kannalta todella tärkeä. Siellä on joskus tullut tosi isoja eroja. Reitti on sellainen, että siinä voi tehdä eroja ja kalusto-ongelmista voi seurata vaikka puolentoista minuutin tappioita.”

Pärmäkoski vahvisti uudenvuodenaattona päävalmentajan arvion Hiihtoliiton tiedotteessa.

”Tourin kannalta tärkeimmät kisat Oberin sprintti ja Fiemmen kymppi ovat nyt edessä. Niissä pitää onnistua, jos haluaa pärjätä kokonaiskilpailussa”, Pärmäkoski totesi.