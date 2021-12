Pauhiksen voittoputki on vaarassa Vermon T75:ssä

Viikon T75-kierros on pelillisesti erittäin herkullinen. Maistuvuutta lisää entisestään se, että kyseessä on jackpot+-kierros. Ainoalle oikealle täysosumalle on nyt luvassa 150 000 euroa ylimääristä rahaa.

Systeemit kannattaakin nyt suunnitella siten, että on mahdollisuus tuohon isoon rahaan. Käytännössä siis tämänkään vihjeen riviä ei ehkä kannata aivan sellaisenaan kopioida omalle lapulle.

Kierroksen vihjesysteemi on tällä kertaa lisäksi mallia "kimppa", eli normaalia hintavampi siksi, että mukaan suositukseen saadaan mahdollisimman monta maistuvaa ja pottia nostavaa suuryllättäjää.

Jos systeemiä haluaa kaventaa ja halventaa, niin kolme muun varman ohella yksinäiseksi merkiksi voi jättää vielä kolmannen kohteen Nette's Ensionkin. Se on omassa lähdössään ainakin alustavilla peliprosenteilla varmuudella alipelattu tapaus. Pidän Nette's Ensiota lähdön parhaana hevosena, ja onnistuessaan sen kuuluu olla ainakin voittotaistossa.

Kantaa pääsee ottamaan jo heti avauskohteessa, missä kuuden voiton putkessa kilpaileva Pauhis kohtaa toistaiseksi kovimman vastuksensa ikinä. Ori on voitellut helpompia tehtäviä varmasti, mutta nyt vastus on niin tasokas ja laaja, että pitäisin Pauhiksen voittokulun jatkumista ainakin jonkinlaisena ihmeenä.

Jätänkin pelisuosikin kokonaan pois kuitilta mielestäni selvästi ylipelattuna. Avauskohteessa on suosikin liian korkeasta peliosuudesta johtuen useita todella herkullisia yllättäjäkandidaattejakin.

Varmoiksi valitsen toisen kohteen Deangelon, neljännen kohteen Jakob K. Bokon sekä päätöskohteen Jezzet Savoyn. Deangelon ja Jezzet Savoyn kohdalla uskon keulajuoksuihin. Kummatkin pystyvät nykyisistä lähtöasemistaan kiihdyttämään heti keulaan ja siitä niiden kuuluisi olla vahvoilla.

Jakob K. Boko puolestaan on viime kisoissaan vakuuttanut kestävyysominaisuuksillaan kiertelemällä vaikeista asemista voittoihin.

Nyt juostava pitkä matkaa suosii vahvaa Jakob K. Bokoa ja uskon sen voittavan tämän kisan ravatessaan.

Avauskohteen ohella hyviä pommihakuja löytyy etenkin viidennestä (Rauha-Estelle, Posokka, Isosalon Ihme, Lissun Assi, Volsuma) ja kuudennesta (Enzo Victory, It's Raining Men, Mariah's Baby K.V.) kohteesta.

T75-vihjesysteemi: 5,6,2,4,3,9/6 Deangelo/3,5,9,1,4/13 Jakob K. Boko/4,3,1,16,8,11,12,14/7,1,3,2,5,6,9/5 Jezzet Savoy. Systeemin hinta 84 euroa.