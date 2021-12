Aamulehti

Vakiokierros pelataan sunnuntaina. Lapulle mahtuu tällä kertaa myös Espanjan liigan otteluja.

Kierroksen helmi on Chelsean ja Liverpoolin kohtaaminen. Liverpool hävisi hallinnastaan huolimatta Leicesterin vieraana tiistaina. Chelsean peli on takunnut pahemmin. Kumpikin kaipaa voittoa Manchester Cityn perässä pysymiseksi. Liverpoolilla on siihen hieman paremmat saumat.

Southampton on raapinut viime kierroksilla pisteitä maaliodotusten vastaisesti. Newcastlen peliprosentti ei ole nousemassa korkeaksi, joten vierasvoittoa kannattaa kokeilla.

Atletico Madridilla alkaa olla kriisi käsissä. Joukkue on hävinnyt Espanjan liigassa neljä ottelua peräkkäin. Sunnuntain vastus Rayo Vallecano on jo noussut sarjassa ohi neljänneksi. Veikkaajat vaikuttavat yhä luottavan Atletico Madridiin, joten Rayo Vallecanolla voi nostaa rivin arvoa.