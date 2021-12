Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen tavoittelevat kuuden kilpailun kiertueelta tulosta ja vipua olympiakunnon virittelyyn.

STT, Helsinki/Lenzerheide

Normaalimatkojen menestyksekkäimmät suomalaishiihtäjät ottavat Tour de Skin tosissaan myös olympiatalvena.

Iivo Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen hiihtävät Lenzerheiden, Oberstdorfin ja Val di Fiemmen kiertueella sijoituksista ja maailmancupin pisteistä ja tavoittelevat samalla kilpailuryppäästä lisäpotkua olympiavalmisteluihin.

Kolmikon on tarkoitus rimpuilla kiertue maalin eli päätöskilpailun raakaan loppunousuun 4. tammikuuta.

”Kaikki tietysti vaikuttaa tuloksiin olympialaisissa, mutta kisa kerrallaan. Tour Tourina etappi kerrallaan ja katellaan, miten homma lähtee käyntiin”, Iivo Niskanen kuvasi lähtötilannetta kuuden kilpailun ryppääseen.

Niskanen jättäytyi terveysongelmien takia pois Davosin maailmancupista ennen joulukuun puoliväliä. Hän jäi paikkakunnalle korkean paikan leirille ja laskeutui sieltä jouluaaton aattona Lenzerheideen.

”Nyt tilanne on ihan hyvä, mutta tulosliuska kertoo kunnon. Toivottavasti meno alkaa parantua kilpailuiden edetessä”, Niskanen kertoi vireestään.

”Toivottavasti tulee kokonaisuudessaan ehjä kiertue, pysyisi terveenä ja saisi sen myötä hommaa eteenpäin.”

Perinteisen kymppi

Myös Pärmäkoski sairasteli joulukuun alussa. Hän osallistui kuun alkupuolella Davosin maailmancupiin, mutta hiihti kilpailut harjoitusten ehdoilla, kun tavoitteet olivat jo Tourilla.

”Joulukuun alkuun tuli sairastelun takia kolme lepopäivää, kun yritin varmistaa, että tauti lähtee kropasta”, Pärmäkoski kertasi vaikeuksiaan.

”Davosin kisat menivät, miten menivät. Ne tulivat vastaan liian nopeasti, koska halusin sitä ennen muutaman kovan treenin merenpinnan tasolla. Sen jälkeen kaikki on mennyt ok, ja nyt kroppa on jo hyvässä vireessä.”

Pärmäkoski ottaa tosissaan Tourin kokonaisuuden, mutta yhdellä kilpailulla on muita suurempi merkitys.

”Perinteinen kymppi väliaikalähdöllä on minulle Tourin tärkein kilpailu. Siinä haluan onnistua.”

Kilpailu hiihdetään keskiviikkona Lenzerheidessa.

Riskejä väistellen

Vuodenvaihteen jälkeen urheilijoiden ajatukset alkavat keskittyä yhä selkeämmin helmikuussa järjestettäviin olympialaisiin.

”Kiertue on osa olympiavalmistautumista. Haluan ehjän Tourin ja olympialaisten takia ilman turhia riskejä. Hyvä Tour on nostanut kuntoa aina, kun olen selvittänyt sen terveenä”, Pärmäkoski totesi.

Kerttu Niskanen vahvistaa, ettei Tour de Skin ja olympiavalmistautumisen välillä ole ristiriitaa. Hän on harjoitellut Pärmäkosken tapaan korkealla Davosin maisemissa joulukuun alkupuolelta, minkä pitäisi keventää potkua sekä Tourilla että Pekingin olympialaisissa.

”Jäin tänne Sveitsiin Davosin maailmancupista sekä Touria että olympialaisia ajatellen. Toivotaan, että myös hyvä kiertue nostaisi suorituskykyä”, Niskanen kertoi.

”Olen hiihtänyt monta Touria, ja se on parantanut vauhtia aina, kun olen saanut vetää kiertueen terveenä läpi ja välttänyt sairastelun myös sen jälkeen. Toivottavasti pystyn nytkin vetämään täällä täyden setin terveenä.”

Niskanen vahvisti Pärmäkosken tapaan, että Tourilla hiihdetään tosissaan, mutta riskejä vältellen.

”Jos tulee murheita, stopataan kiertue siihen”, Niskanen sanoi.