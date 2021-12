MuSassa kaksi viime kautta pelannut Tobias Laaksonen teki vuoden sopimuksen SalPan kanssa.

FC Jazzin nuorten valmennuksesta SalPan miesten päävalmentajaksi siirtynyt Tero Suonperä vie Porista mukanaan myös pelaajia.

Jo aiemmin SalPa tiedotti hankkineensa puolustaja Joonas Meuran FC Jazzista. Keskikentälleen salolaiset ovat puolestaan värvänneet Tobias Laaksosen.

Jazzin kasvatti pelasi kaksi viime kautta MuSassa Ykköstä. SalPan kanssa hän teki vuoden sopimuksen.

”SalPan ympärillä on viime aikoina ollut hyvä pöhinä ja tekemisen meininki. Joukkueessa rakennetaan uutta tulemista korkein tavoittein ja tämä projekti kuulosti houkuttelevalta. Halusin tavoitteelliseen ja kilpailukykyiseen ympäristöön ja sitä täällä varmasti tarjotaan”, Laaksonen, 23, perusteli siirtoaan seuran nettisivuilla.

"Tobias on erittäin taitava vasenjalkainen pelaaja, jolla on hyvä pelikäsitys. Hän on myös ihmisenä fiksu ja tavoitteellinen ja on loistava henkinen lisä hyvään joukkueeseemme. Lisäksi tiedän että hänessä on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia ja oikein vahvuuksillaan roolitettuna parhaat pelit ovat vielä edessä”, valmentaja Suonperä hehkutti.

SalPa pelaa ensi kaudella samassa Kakkosen B-lohkossa kuin MuSa ja FC Jazz. Siirtomarkkinoilla aktiivisena ollut joukkue on saanut riveihinsä rutkasti myös liigakokemusta. Nimekkäin hankinta on muun muassa Italian Serie A:ssa, Englannin Valoliigassa ja Nigerian MM-kisajoukkueessa urallaan pelannut Taye Taiwo.

Muista MuSan viime kauden pelaajista Joonas Lakkamäki on siirtynyt TPS:aan ja Jyri Kiuru antaa näyttöjä VPS:n harjoitusringissä.