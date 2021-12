Liverpoolin egyptiläishyökkääjä viimeistelee maaleja hengästyttävällä tahdilla.

Liverpool/Helsinki

Maaleja, maaleja, maaleja. Niitä Liverpoolin ja Egyptin hyökkääjätähti Mohamed Salah on totisesti tehnyt. Salah, 29, on viimeistellyt tällä kaudella jalkapallon Englannin Valioliigassa 18 ottelussaan peräti 15 osumaa ja johtaa maalipörssiä selvästi.

”Hän on yksi maailman parhaista pelaajista. Hän on pallon kanssa aina uhka, ratkaiseva pelaaja. Muistan, kun hän pelasi Italiassa. Kehitys siitä on ollut uskomatonta”, Tottenhamin päävalmentaja Antonio Conte kehui Salahia ennen viime viikon Liverpool-kohtaamista lontoolaisseuran kotisivuilla.

Salah on ollut useita vuosia yksi jalkapallomaailman maalitykeistä, mutta tällä kaudella tahti näyttää kiihtyneen entisestään. Salah on tehnyt koko Valioliigan urallaan 176 pelissä yhteensä 112 osumaa. Salah johtaa myös Valioliigan tämän kauden maalisyöttöpörssiä.

"Mo (Salah) on maalikone. Hänen ammattimaisuutensa on vailla vertaa. Hän tekee kaikkensa ollakseen aina iskussa”, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp ylisti Salahia syyskuussa Guardianille.

Salahin lähtönopeus, liike, viimeistelytaito ja tyhjään tilaan hakeutuminen ovat mainioita. Egyptiläinen oli marraskuussa kuitenkin "vasta" seitsemäs vuosittaisessa Kultainen pallo -äänestyksessä, jossa valitaan maailman paras jalkapalloilija.

"Rehellisesti sanottuna olin yllättynyt hänen sijoituksestaan. Mon olisi ehdottomasti pitänyt olla korkeammalla”, Klopp sanoi Eurosportin mukaan.

Liverpoolissa riittää vastuunkantajia

Ennen tätä kautta Salah keräsi myös kritiikkiä, vaikka hänen maalimääränsä olivat komeita. Egyptiläisen esitykset ailahtelivat nykyistä enemmän, ja häntä moitittiin toisinaan itsekkääksi. Salah pyrkii usein viimeistelemään nopeasti, vaikka syöttö tai pallon pitäminen olisivat tietyissä hetkissä parempia vaihtoehtoja.

Egyptiläistähti pelaa normaalisti Liverpoolin hyökkäyksen oikealla laidalla, josta hän leikkaa pallon kanssa keskelle ja hakee syöttöä tai pyrkii laukomaan vasemmalla jalallaan. Myös pallottomat juoksut puolustuksen selustaan tai väleihin ovat tyypillisiä.

Valioliigan tilastojen mukaan Salahin maaleista 91 on tullut vasemmalla ja vain 15 oikealla jalalla. Puskumaaleja hän on tehnyt Valioliigassa kuusi, joten melko pienikokoinen Salah ei ole erityinen pääpelipelote.

Salah pelaa monia laitahyökkääjiä keskemmällä, minkä ansiosta hän on usein lähes heti laukaisupaikassa tai pystyy nopeisiin syöttöyhdistelmiin.

Harvoin loukkaantuneena oleva Salah on maailman seuratuimman jalkapalloliigan yhden seuratuimman joukkueen tähti. Siitä huolimatta tabloid-lehdet eivät revittele hänestä päivästä toiseen otsikoita. Keskeinen syy lienee, ettei Salah tee itsestään erityistä numeroa.

Liverpoolissa Salah ei myöskään kanna menestyspaineita pelkästään omilla hartioillaan. Seuran viime vuosien menestyksestä Salahin kanssa lähes samalle viivalle voi nostaa esimerkiksi Sadio Manen, Trent Alexander-Arnoldin, Andrew Robertsonin ja loukkaantumisista urallaan kärsineet Virgil van Dijkin sekä Jordan Hendersonin.

Salah sinut Liverpoolin pelitavan kanssa

Myös Liverpoolin pelitapa on auttanut Salahia matkalla supertähdeksi.

Kloppin valmentamia joukkueita on aina luonnehdittu ryhmiksi, jotka prässäävät korkealta, pelaavat suurella intensiteetillä, pyrkivät riistämään pallon menetyksen jälkeen nopeasti ja lähtevät välittömästi vastahyökkäyksiin. Liverpoolin kohdalla mainitaan usein termi gegenpress, vastaprässi.

Liverpoolin pelaaminen on kuitenkin monipuolistunut Kloppin alkuajoista seurassa.

Tilastosivusto Whoscored.comin mukaan Liverpoolin tämän kauden pallonhallintaprosentti (63,0) on ollut Manchester Cityn jälkeen Valioliigan toiseksi suurin. Luku on Kloppin Liverpool-aikakauden isoin.

Tutut elementit kuitenkin näkyvät edelleen Liverpoolin pelaamisessa. Sarjassa toisena olevalla Liverpoolilla on The Analyst -tilastopalvelun mukaan muita selvästi enemmän pallonriistoja 40 metrin alueella vastustajan maalista.

Yksi mittari kuvaamaan prässäämisen aggressiivisuutta on niin sanottu PPDA-luku (Passes allowed Per Defensive Action). Se kertoo, miten monta syöttöä vastustaja keskimäärin tekee ennen toisen joukkueen puolustustekoa, kuten taklausta, katkoa tai rikettä. Liverpoolin luku on liigan pienin, mikä kertoo sen prässäämisen olevan hyvin ärhäkkää.

Nopeasti ratkaisuja hakeva Salah sopii hyvin Liverpoolin pelitapaan, joka tuottaa kaaosta vastustajan kenttäpuoliskolla.

"Heidän pelaamisessaan oli taikuutta"

Salah eli lapsena Nagrigin maalaiskylässä Niilin suistossa, ja jalkapallo oli vahvasti mukana alusta asti.

"Muistan katsoneeni koko ajan Mestarien liigaa ja yrittäneeni olla katupeleissä kuin Ronaldo, (Zinedine) Zidane ja (Francesco) Totti. Rakastin sellaisia pelaajia. Heidän pelaamisessaan oli taikuutta”, Salah on kertonut Liverpoolin kotisivuilla.

Matka kairolaisseura El Mokawloonin harjoituksiin oli vaivalloinen, ja busseissa istumista saattoi tulla päivässä lähes kymmenen tuntia. Bussia hän joutui vaihtamaan jopa viisi kertaa.

Salah sai luvan kahden tunnin koulupäiviin, jotta hän ehti harjoituksiin.

"Tein tämän matkan joka viikko viisi kertaa kolmen tai neljän vuoden ajan”, 14-vuotiaana kairolaisseuran kanssa sopimuksen solminut Salah muisteli.

Myös matka supertähdeksi on ollut pitkä, sillä Salahin Valioliigan uran alku oli takkuinen. Hän saapui tammikuussa 2014 sveitsiläisestä Baselista lontoolaisjätti Chelseaan, jossa läpimurto jäi tekemättä.

Alkuvuodesta 2015 matka jatkui lainalle Italian Serie A:n Fiorentinaan ja seuraavalla kaudella lainalle AS Romaan, joka lopulta teki Salahin kanssa vakituisen sopimuksen.

Italiassa asiat loksahtivat paikoilleen, vaikka Salahia syytettiin maalipaikkojen tuhlailusta. Se ei hämännyt Liverpoolia, joka osti egyptiläisen kesällä 2017. Salah matkasi Liverpooliin arviolta 42 miljoonalla eurolla, joka on saattanut nousta erilaisten lisien jälkeen 50 miljoonaan.

"AS Romassa hän oli loistava. Jokaisessa ottelussa hän loi useita paikkoja, mutta välillä hän epäonnistui viimeistelyssä”, Manchester Cityn luotsi Pep Guardiola on sanonut uutistoimisto AFP:lle.

Mahdollinen jatkosopimus puhututtaa

Salahin sopimus Liverpoolin kanssa päättyy kesällä 2023, ja brittilehdistössä on spekuloitu runsaasti, allekirjoittaako egyptiläinen jatkopestin.

Mediatietojen mukaan Salah haluaisi nykyistä selvästi suurempaa palkkaa. Kysymys on, onko palkkarakenteestaan tiukasti kiinni pitävä seura halukas maksamaan muhkeaa palkkaa tähdelleen, joka täyttää kesällä 30 vuotta.

Esimerkiksi Barcelonan on kerrottu olevan Salahin perässä.