Norwichin vaikeudet selviytyä ylimmällä sarjatasolla jatkuvat. Joukkue pyrkii vastahyökkäyksiin ja siten luomaan maalintekouhkaa, mutta tulos jää kerta toisensa jälkeen vaisuksi. Teemu Pukki on tehnyt tällä kaudella viisi maalia.

Tilannetta ei helpota sekään, että loukkaantumisten lisäksi on neljä pelaajaa sivussa koronan takia. Arsenalin isäntänä mahdollisuuksia ei paljon ole.

Tottenhaminkin ongelmana on ollut hyökkäyspelin tehottomuus. Lontoolaisten materiaalista on lupa odottaa enemmän tulosta. Crystal Palacen kohtaamisesta on kuitenkin lupa odottaa viihdyttävää, sillä vierasjoukkue kykenee pelivälineen hallintaan sekä rytmittämään pelin tempoa. Sarjataulukossa joukkueilla on eroa kuusi pistettä.