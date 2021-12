Jesse Laaksosesta tulee toimitusjohtaja ja Juha Järvenpäästä kilpailupäällikkö.

Pori

Porin Ravit Oy:n toimitusjohtajana lähes kymmenen vuotta toiminut Jose Laaksonen jättää tehtävänsä. Hänen tilalleen on valittu Jesse Laaksonen.

Jesse Laaksonen, 32, on Jose Laaksosen pikkuveli. Molemmat ovat entisiä jääkiekkoilijoita. Heistä Jesse pääsi liigatasolle asti. Josen kovimmat meriitit tulivat kaukalopallosta Porin Kärppien riveistä.

Porin Ravit Oy:n kilpailupäälliköksi on puolestaan valittu entinen kiekkomaalivahti Juha Järvenpää. Järvenpää, 32, ja Jesse Laaksonen ovat entisiä pelikavereita Ässistä niin junioreista kuin liigajoukkueesta.

”Porin raviradan innovatiivinen ote toiminnan kehittämiseen kiehtoo minua. Hyppään mukaan suurella innolla ja mielenkiinnolla. Ravit ovat olleet tärkeä asia elämässäni jo pitkään. Ensikosketuksen raveihin olen saanut 10-vuotiaana Porin raviradalla”, Jesse Laaksonen kertoi tiedotteessa.

Hän siirtyy toimitusjohtajan tehtävään urheiluvälineiden vähittäiskaupan osastopäällikön tehtävästä. Hänellä on aiempaa kokemusta myös hevosen kimppaomistamisesta sekä totopelaamisesta.

Kilpailupäällikkö Järvenpää päätti pelaajauransa puolitoista vuotta sitten. Sen jälkeen hän on tehnyt erilaisia freelancer-töitä muun muassa Satakunnan Kansalle. Hän on myös pelannut padelia, jossa hän on lisäksi toiminut valmentajana. Peliuransa jälkeen mies on ehtinyt mukaan myös Ässien juniorien maalivahtivalmennukseen ja opiskellut riistanvartijaksi.

”Josen lähteminen oli tietysti yhtiön kannalta ikävä ja yllättävä uutinen, mutta totta kai toivotamme hänelle onnea ja menestystä uusiin haasteisiin. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että saimme sisäisen rekrytointiprosessin näin nopeasti ja onnistuneesti maaliin. Jessestä ja Juhasta saamme innostuneen ja nuorekkaan tiimin kehittämään ravikilpailutoimintaamme”, Porin Ravit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Ojanen totesi tiedotteessa.