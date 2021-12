Ilkka Herola ehti pussista kolmanneksi – ”Konkreettinen näyttö on luottamusta nostattava juttu”

Herola hiihti kauden toistaiseksi parhaan sijoituksensa yhdistetyn maailmancupissa.

Ramsau, Helsinki

Yhdistetyn MM-hopeamitalisti Ilkka Herola taisteli kauden ensimmäisen palkintokorokesijoituksensa maailmancupissa, kun hän näytti hiihtokuntoaan Itävallan Ramsaun laduilla. Herola ponkaisi lauantaina HS98-mäestä 87,5 metriä ja oli mäkiosuuden 19:s, mutta nousi 10 kilometrin hiihtotaipaleella kolmanneksi.

"Lopputulos oli oikein hieno, eikä siinä ole valittamista. Mäessä ei ollut ihan optimaalista, mutta hyppy oli jo perussuoritus ja oikeaan suuntaan”, Herola kertasi STT:lle puhelimitse.

Norjan Jarl Magnus Riiber pääsi ladulle 1.29 minuuttia ennen Herolaa, jolla oli 56 sekuntia kirittävää kolmanteen sijaan ennen hiihto-osuutta. Ladulla Riiber meni menojaan ja hiihti voittoon, mutta kärjen takana oli tasaisempaa. Saksan Vinzenz Geiger jäi Riiberistä 28 sekuntia ja oli toinen.

Herola hävisi saksalaiselle 3,9 sekuntia ja harmitteli, ettei päässyt saksalaisen kyytiin ja taistelemaan toisesta sijasta.

"Hiihto kulki hyvin ja onnistui taktisesti täydellisesti, mutta viimeisellä kierroksella olin pussissa. Taistelu kakkossijasta meni siinä.”

Oppikirjan mukaan

Herola kertoi olleensa hyvissä voimissa vielä viimeisellä kierroksella. Tiiviin joukon takaa oli vaikea nousta, kun ohituspaikat olivat harvassa eikä letka vetänyt suomalaisen toivomalla tavalla.

"Nousut ovat pääosin kapeita eikä mahdu kuin kaksi hiihtäjää rinnakkain. Jos edellä menevät haluavat hoitaa homman, ettei tulla ohi, niin ei siellä ole mahdollisuutta kiertää. Parikin ukkoa kun on edessä, niin edellä olevat määräävät tahdin”, Herola avasi Ramsaun latujen saloja.

"Tuollaisessa porukassa on riski, että jää pussiin, ellei ole keulilla. Nyt kävi niin, mutta loppuratkaisu oli muuten hyvä.”

Herola taivutti loppukiritaistelussa Itävallan Johannes Lamparterin 0,1 sekunnilla. Ratkaisua piti tarkastella myös maalikamerakuvista.

"Pääsin peesistä loppusuoralle ja tiesin maalissa, että olin kolmas. Se oli hyvä paikka hoitaa homma kotiin. Ilman isompia havereita peesistä pääsee kovemmalla vauhdilla heittämään rinnalle ja ohi. Se meni oppikirjan mukaan.”

"Ei ole ollut hätää"

Suomalaisten kokonaispanos oli kelvollinen, kun Eero Hirvonen (17:s) ja Arttu Mäkiaho (26:s) keräsivät kauden ensimmäiset maailmancupin pisteensä. Ramsaussa kilpaillaan vielä sunnuntaina ennen joulutaukoa.

Herola ei ole ollut huolissaan, vaikka tulokset ovat heilahdelleet olympiakauden alkuvaiheessa. Viikko sitten Viron Otepäässä hän väläytti jo viidennellä sijalla.

Lauantain kolmas sija miellytti vielä enemmän.

"Konkreettinen näyttö on luottamusta nostattava juttu, mutta hiihtokunnon kanssa ei ole ollut ongelmia. Mäkipuolella vapaat harjoitushypyt ovat jääneet vähiin, joten paras suoritusvarmuus on puuttunut. Se on näkynyt kisoissakin, mutta paranee pikkuhiljaa. Ei ole ollut hätää, mutta kyllä tämä kolmas sija antaa lisäluottoa, että menen koko ajan oikeaan suuntaan”, Herola sanoi.