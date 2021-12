Porin sunnuntairavien Toto5-pelin jokaisesta lähdöstä löytyvät selvät suoskit, joten kerratut systeemit voivat olla rahan arvoiset.

Otan systeemieni tukipilariksi kakkoskohteessa ravaavan Anna K Gardenin. Porin ajajaliigaa ylivoimaisesti 29 voitolla johtavan Olli Koivusen ajokilla on viidestä viimeisestä startista kolme voittoa ja kaksi kakkosta. Edes takarivin lähtöpaikan en usko olevan voiton esteenä.

Porin ravit ovat sunnuntaina kello 13.00.

Vihjesysteemit

Pieni systeemi:

T5-1: 2 Callela Einstein, 5 He Is In

T5-2: 11 Anna K Garden

T5-3: 12 Allison, 8 Isosalon Ilo, 6 Juoksija

T5-4: 7 BWT Ellospank, 1 Joker Boko, 12 Vinci Power

T5-5: 2 Fiils Like Flying, 4 So Long Suckers

36 riviä/3,60 euroa

Porukkasysteemi:

T5-1: 2 Callela Einstein, 5 He Is In, 6 Redhot Tap Dancer

T5-2: 11 Anna K Garden

T5-3: 12 Allison, 8 Isosalon Ilo, 6 Juoksija, 14 Voitinko, 4 Jennitär, 10 Vektorin Valo

T5-4: 7 BWT Ellospank, 1 Joker Boko, 12 Vinci Power

T5-5: 2 Fiils Like Flying, 4 So Long Suckers, 10 Mad Joking Boy, 3 Rim Bay Duchess, 1 Queen Of The World

270 riviä/27 euroa