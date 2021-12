Satakunnasta tuttu pesäpallomies esitti julkisen anteeksipyynnön Kirittärien nettisivuilla. Pesäpalloliitto selvittää seitsemän vuotta vanhaa tapausta.

Urheilulehti uutisoi viime viikolla ilmestyneessä numerossaan pesäpallossa seitsemän vuotta sitten tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä.

Nimettömänä pysynyt ex-pelaaja kertoi artikkelissa, miten valmentaja viestitteli hänelle vuonna 2014 jopa intiimisti ja flirttailevasti. Pelaaja oli 17–18-vuotias. Pelaaja vaikeni tapahtuneesta, kunnes hän lopulta kertoi asiasta vanhemmilleen. Asia eteni nopeasti siihen pisteeseen, että valmentajan työsuhde päätettiin. Artikkelissa ei kerrottu valmentajan nimeä eikä silloista seuraa.

Valmentaja on astunut nyt itse julkisuuteen omalla nimellään. Kyseessä on Satakunnastakin hyvin tuttu pesäpallomies Petri Kaijansinkko.

Kaijansinkko, 54, esitti julkisen anteeksipyynnön nykyisen seuransa Kirittärien nettisivuilla.

”Toimin silloin väärin. Syyllistyin epäasialliseen käytökseen ja varmasti myös seksuaaliseen häirintään tekstiviesteilläni. Hävettää ja kaduttaa. Pyydän sydämestäni anteeksi asianosaiselta, ja kaikilta, joita olen toiminnallani pitkän urani aikana loukannut. Olen parantanut tapani ja lupaan jatkossakin olla parempi ihminen. Kiitos niille, jotka edelleen luottavat minuun. Pesis on minulle elämäntapa ja rakas laji”, Kaijansinkko sanoi.

Kaijansinkko toimi vuonna 2014 Lukon nimellä pelanneen Rauman Feran pelinjohtajana ja valmentajana. Lisäksi hän työskenteli Rauman Lukko Oy:ssä myyntineuvottelijana.

Kaijansinkon työsuhde Raumalla päätettiin vuoden 2014 lopussa. Työsuhteen päättymisen syistä liikkui huhuja. Urheilulehden artikkelin mukaan syyt haluttiin raumalaisseurassa kuitenkin vaientaa imagosyistä. Urheilulehden mukaan seurajohto linjasi, että irtisanominen on riittävä rangaistus.

”Mielestäni asiat eivät menneet tuolla tavoin. Olin kyllä itsekin tietoinen tästä tapauksesta, mutta joku muu teki päätökset siitä, miten asiassa toimitaan”, nimettömänä pysynyt seurapomo vastasi Urheilulehdessä.

Raumalta Kaijansinkko muutti kotikaupunkiinsa Jyväskylään, jossa hän pääsi nopeasti Kirittärien organisaatioon. Viime vuosina Kaijansinkko on ollut Kirittärissä seurajohtajana ja edustusjoukkueen kakkospelinjohtajana.

Aiemmin Kaijansinkko työskenteli Pesäkarhuissa pitkään niin pelinjohtajana kuin seuran urheiluntoiminnanjohtajana. Pesäkarhuista hän siirtyi vuonna 2011 Superpesiksen toimitusjohtajaksi. Pesti kesti vain reilun vuoden, jonka jälkeen hän työskenteli Hyvinkään Tahkossa alle vuoden. Seuraava osoite olikin Rauma.

Pesäpalloliitto on aloittanut selvityksen vuoden 2014 tapahtumista. Kaijansinkko on selvityksen ajan lomalla Kirittärien toiminnasta.

Seuran puheenjohtajan Henna Virkkusen mukaan asiaa on käyty läpi Kirittärissä, eikä Kaijansinkon toiminnassa hänen Jyväskylän ajaltaan ole ilmennyt selvitettävää.

”Päinvastoin, valmentajasta on tullut hyvää palautetta. Hän on tehnyt KIrittärissä hyvää työtä ja hänellä on edelleen seuran tuki ja luottamus”, Virkkunen sanoo Kirittärien nettisivuilla.

”Toivommekin Pesäpalloliiton selvityksen valmistuvan mahdollisimman pian ja annamme sille aktiivisesti kaiken tukemme.”