Vuoden 2028 olympialaisiin tähtäävä softballin maajoukkue koostunee aluksi tyttöjen Superpesiksen pelaajista.

Ensi vuonna satavuotista kilpailutaivaltaan juhlivan pesäpallon historiaan mahtuu monenlaisia eri vaiheita, mutta nyt käsillä on jotain ainutlaatuista.

Tulevina vuosina pesäpalloliike tähtää menestykseen myös kansainvälisen sukulaislajinsa softballin puolella, päätavoitteena naisten maajoukkueen olympiapaikka vuoden 2028 Los Angelesin kesäolympialaisiin.

Suomen baseball- ja softball-liitto (SBSL), Pesäpalloliitto ja Olympiakomitea ovat sitoutuneet projektiin, joka on vielä alkutekijöissään.

Naisten Superpesiksen seurat lähtivät haasteeseen mukaan lokakuussa, ja ainakin ensi vuonna maajoukkue koostuu todennäköisesti suurilta osin tyttöjen Superpesiksen pelaajista.

"Päätimme, että huippupelaajia ei revitä kesken kilpailukauden pois, vaan naisten Superpesis menee edellä kuitenkin”, kuvaili softballmaajoukkueen tuore joukkueenjohtaja Jukka Marttala.

”Kehitämme toimintaa ensi vuonna vielä taustalla, mutta ehkä kaudelle 2023 ehdotamme ainakin pieniä taukoja (Superpesiksen) sarjaohjelmaan, jolloin maajoukkue voi tehdä leirityksiä tai pelata harjoitusotteluita.”

Maajoukkueen johto aloittaa seuraavaksi pelaajien rekrytoinnin.

"Ensi vuonna pääosa joukkueen pelaajista on tyttöjen Superpesiksen ikäluokkaa, ja mukana on myös ehkä joitain juuri lopettaneita naispelaajia.”

Superpesiksessä Seinäjoen Maila-Jussien toiminnanjohtajana työskentelevä Marttala uskoo, että myös pesäpallon nimekkäämmät pelaajat löytävät softballin pariin tulevina vuosina.

"Naispelaajat ovat aika heittäytyviä. Uskon, että molempien lajien pelaajia löytyy tulevaisuudessa. Lajit eivät ole niin erilaisia, kun vain lukkari heittää alakautta.”

Vahvassa roolissa koko projektin synnyssä ollut SBSL:n puheenjohtaja Jukka Ropponen paaluttaa maajoukkueelle kovan tavoitteen jo parin vuoden päähän: Suomi pyrkii olemaan mitaleilla vuoden 2024 EM-kisoissa. Marttala uskoo tavoitteen olevan mahdollinen.

"Tavoitehan on hyvä. Olen ollut kolme vuotta mukana Maila-Jussien tyttöjen Superin ikäluokan kanssa, ja ovathan he jo huippu-urheilijoita. Mutta on vielä vaikeaa sanoa, kun en tunne täysin Euroopan tasoa.”

Ensi vuoden harjoitus- ja kilpailukauden suunnittelu on Marttalan mukaan vielä vaiheessa. Vuoden päätavoite siintää ensi kesässä, kun maajoukkue on mukana lajin EM-kisoissa.

"Talvelle vaaditaan ainakin muutama leiriviikonloppu Kuortaneella, ja touko-kesäkuussa pitäisi pystyä pelaamaan ensimmäiset ottelut. Sen tiedän, että Ruotsissa ja Norjassa lajia pelataan jo”, Marttala pohti mahdollisia harjoitusvastustajia.

Pesäpalloliiton puheenjohtaja Ossi Savolainen kiitteli SBSL:ää siitä, että liitto haastoi pesäpalloväkeä uuden aluevaltauksen pariin.

"Jos heiltä ei olisi tullut yhteydenottoa, en usko, että tätä oltaisiin tehty. Tämä ei ole yhtään pesäpallolta pois, vaan tämä tuo meille tulevaisuudessa paljon lisäarvoa”, Savolainen totesi.