Matti Mattssonia pidetään Vuoden urheilija -äänestyksen suurimpana ennakkosuosikkina.

Helsinki

Urheilutoimittajien liitto julkisti maanantaina ehdokaslistan Vuoden urheilija -äänestykseensä. Äänestettäviä on tarjolla 30.

Vuoden urheilija -valiokunnan puheenjohtaja Matti Hannula kertoo, että ehdokaslistaa täydennetään mahdollisesti vielä äänestyksen aikanakin.

”Seuraamme mahdollisimman pitkään suomalaisurheilijoiden suorituksia ja otteita. Esimerkiksi uinnin lyhyen radan MM-kilpailut ovat vasta 16.–21. joulukuuta, ja mikäli suomalaiset menestyvät Abu Dhabissa, voidaan ehdokaslistaa täydentää”, Hannula mainitsee tiedotteessa.

Valiokunnan nimeämään ehdokaslistaan ei tänäkään vuonna jaettu "ilmaispaikkoja".

"Äänestäjien on arvotettava urheilijoiden saavutuksia ja menestystä eri lajien kesken eli kenellä on urheiluvuoden 2021 kovimmat saavutukset ja kuka on niiden perusteella Vuoden urheilija”, Hannula tiivistää.

Vaikka äänestettäviä on 30, on listalla mukana 32 urheilijaa.

"Vuoden urheilija -äänestyksessä ovat mukana myös parit, joten kun parisprintin MM-hopeakaksikko Ristomatti Hakola ja Joni Mäki sekä keilailun parikilpailun MM-pronssikaksikko Ani Juntunen ja Peppi Konsteri ovat mukana äänestyksessä, niin urheilijamäärä on suurempi kuin ehdokkaiden määrä, kertoo Hannula.

Satakuntalaisia ehdokaslistalla on peräti kuusi: Jämin Jänteen Hakola, Porin Giantsia edustavat Juntunen ja Konsteri, Porin Uimaseuran olympiapronssimitalisti Matti Mattsson sekä paralympiahopeamitalistit, Porin Tarmon Leo-Pekka Tähti ja Vampulan Urheilijoiden Amanda Kotaja.

Mattssonin valmentaja Eetu Karvonen on ehdolla Vuoden valmentajaksi.

Mattsson on kenties jopa suurin suosikki Vuoden urheilijaksi. Edellisen kerran titteli on tullut Satakuntaan vuonna 2016. Silloin Tähti valittiin historian ensimmäisenä paraurheilijana Vuoden urheilijaksi.

Äänestäjällä on myös mahdollisuus äänestää myös yhtä omaa ehdokastaan, jolloin äänestäjän on myös perusteltava antamansa ääni.

Vuoden urheilija -äänestyksen voitti vuonna 2020 Suomen jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky. Vuoden urheilija 2021 ja muut urheiluvuoden palkitut julkistetaan Urheilugaalassa 13. tammikuuta.