Tekojääradalla viime viikolla olleita railoja on pystytty hoitamaan, kun sää on lauhtunut.

Pori

Porin kaupunki tiedottaa tehneensä perusteellisia huoltotoimenpiteitä alkutalven aikana ongelmia aiheuttaneella tekojääradalla.

”Sää on onneksi lauhtunut sopivalla hetkellä ja paremman jään eteen on pystytty tekemään töitä. Jään pintaa on höylätty, jotta on päästy lähemmäs maton pintaa. Halkeamien kohdalta jäätä on avattu ja tiettyjä kohtia on jäädytetty uudelleen”, hallimestari Jani Rantanen kertoo kaupungin tiedotteessa.

Tekojääradan kivituhkapohjan päälle asennettiin kesällä hiekkatekonurmi, jotta alue saadaan ympärivuotiseen urheilukäyttöön. Samalla tekojääradan jäädytysputkisto ja päällä ollut kivituhkakerros uusittiin.

Kaupungin selvityksen mukaan uuteen putkistoon jäi asennustöiden jäljitä ilmaa. Se hankaloitti kentän jäädyttämistä.

”Marraskuun lämmin sää jo itsessään teki jäädyttämisestä haasteellista. Jää saatiin kuitenkin tehtyä, mutta lopulta putkistoon jäänyt ilma aiheutti jään irtoamisen pohjasta tekojääradan länsipäädyn kolmanneksella. Uusi tekonurmimatto totta kai eristää kivituhkan päällä aina hieman, mutta suurimpana syynä jään huonoon kuntoon on ollut nimenomaan jäädytysputkistoon jäänyt ilma”, Rantanen kertoo.

Joulukuun alun kovat pakkaset puolestaan aiheuttivat jään lohkeilua. Jään lohkeilu kovilla pakkasilla on yleistä, mutta etenkin tekojääradan osuus, jossa jää oli jo irti pohjasta, koki normaalia suurempia vaurioita.

Viime viikonloppuna tekojääradalla pystyttiin pelaamaan Narukerän juniorien otteluita. Jäätakuuta koko talvelle Porin kaupunki ei pysty antamaan.

”Fakta on se, että tekonurmimaton päällä jää halkeilee herkemmin, joten meidän tulee pohtia, miten jää saadaan pidettyä käyttökunnossa seuraavien paukkupakkasten iskiessä.”

Narukerä on yksi tekojäärataa eniten käyttävistä seuroista. Jääongelmien takia Narukerän edustusjoukkue on joutunut peruuttamaan kaksi kotiottelua. Vierasjoukkueiden ylimääräiset kustannukset jäävät Narukerän maksettavaksi.

Kaupungin teknisen toimialan johtaja Markku Koppelomäki lupasi jo viime viikolla Satakunnan Kansan haastattelussa, että kustannuksista neuvotellaan Narukerän kanssa

”Olemme keskustelleet tilanteesta Narukerän edustajien kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. Peruuntuneista otteluista aiheutuneisiin kustannuksiin on löydetty yhteinen ratkaisu”, Koppelomäki sanoo nyt.